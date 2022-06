Roma, inizia il caos della ‘movida’: arrestato il ‘Ladro di bicilette’ a Trastevere

Continuano i controlli intensificati da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma a Trastevere, uno dei luoghi di ritrovo più noti della Capitale. Con l’obiettivo di poter garantire un sano divertimento a tutti, i militari hanno controllato complessivamente 130 persone. Data la calca di gente e l’inevitabile caos, non sono stati pochi gli illeciti riscontrati. Protagonista anche il quartiere San Lorenzo, nel quale sono stati trovati 22 grammi di hashish in un contatore del gas e varie attività fuori legge con alimenti scaduti e situazioni igieniche degradate.

I vari arresti a Trastevere

Per garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e contrastare ogni forma di illegalità e degrado, i militari hanno passato un intenso fine settimana di controlli in una delle zona più frequentate di Roma: Trastevere. Con l’arrivo dell’estate, la folla di gente amante del divertimento sta man mano prendendo forma. Inevitabilmente questo porta anche all’aumento di vari illeciti. Durante il servizio infatti, i Carabinieri hanno arrestato una persona che, approfittando della confusione, era intenta a tagliare la catena di una biciletta per rubarla.

Due giovani non potranno più accedere allo storico rione

Ma non solo, ad Aprile, nel medesimo contesto, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, hanno identificato un cittadino romeno di 17 anni e un altro romano di 16 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine, per svariati furti e rapine ai danni di coetanei che passeggiavano lungo i vicoli di Trastevere. Il 17enne, era stato denunciato a piede libero e il più piccolo arrestato. Su proposta dei Carabinieri, il Questore di Roma ha emesso nei loro confronti il DACUR, ovvero il provvedimento che li obbligherà a stare lontani dallo storico rione e dalle vie limitrofe dalle 21:00 alle 6:00. Obbligo che rimarrà in vigore per due anni.

Arresti anche a San Lorenzo

Controlli anche a San Lorenzo, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi del Gruppo di Roma e del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, hanno eseguito una serie di verifiche nel quartiere che ha portato, in totale, all’identificazione di 174 persone e al controllo di 35 veicoli.

22 grammi di hashish in un contatore del gas

Purtroppo, come capita sempre più frequentemente, è stato segnalato e sanzionato, un giovane per possesso di alcune dosi di hashish. Quattro persone invece sono state sanzionate per consumo di bevande alcoliche in strada oltre l’orario consentito. Inoltre, i militari hanno sequestrato, a carico di ignoti, 22 grammi di hashish trovati in un contatore del gas in via Marsi.

Sanzionate le attività commerciali per possesso di alimenti scaduti

In campo sono scesi anche i Carabinieri della Stazione di Roma piazza Farnese. Con la collaborazione dei militari specializzati del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma NAS, hanno passato al setaccio numerosi esercizi commerciali del Centro. Attività che ha portato a sanzioni per complessivi 12.000 euro nei confronti di due ristoranti, uno in via del Governo Vecchio e uno in via Paola.

In entrambi i casi è stata riscontrata la mancata attuazione delle procedure previste dal manuale HACCP, sistema di autocontrollo igienico-sanitario che ogni operatore in campo alimentare è obbligato ad applicare per legge. Inoltre, sono stati scoperti, in un caso, numerosi sacchi di immondizia nei pressi della cucina e intonaco cadente nel magazzino degli alimenti. E mozzarelle scadute di validità riposte nei frigoriferi e pacchi di pasta sprovvisti di etichette e, quindi, non tracciabili.