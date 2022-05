Roma, al via l’Ostia Antica Festival: il programma completo, eventi da giugno a settembre

È fissata per il 3 giugno la data di inizio dell’Ostia Antica Festival- Il Mito e il Sogno. La settima edizione dell’evento si svolgerà in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica e vedrà la partecipazione di prestigiosi nomi, che si esibiranno in grandi spettacoli di musica, teatro e magia. Ma vediamo ora, nel dettaglio, il programma.

Venerdì 3 giugno a Ostia arriva Fiorello

L’apertura dell’evento è affidata a Fiorello e al suo spettacolo “Fiorello presenta: Fiorello“. Dopo aver girato i più importanti teatri d’Italia, Fiorello approda negli spazi all’aperto e, proprio dal Parco Archeologico di Ostia Antica partirà la sua tournée estiva che lo porterà in giro per l’Italia.

Sul palco insieme a Fiorello, la consolidata band che lo accompagna da sempre composta da musicisti che strizzano l’occhio al varietà, capaci di accompagnare Fiorello nelle sue mille improvvisazioni.

Tutti i protagonisti del Festival

Dal 10 al 14 giugno il Festival prosegue con la Cenerentola di Gioachino Rossini eseguita dal cast professionista dei cantanti e dell’Orchestra Europa InCanto diretto da Germano Neri.

Il 2 luglio "Le mie canzoni altrui" di Neri Marcorè arriva all'Ostia Antica Festival. Si tratta di un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop. Si esibirà su pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale.

Il 3 luglio sarà la volta di Marco Travaglio con il "Conticidio dei migliori" . Travaglio torna sul palco per raccontare "non una storia di fantasia, ma una storia realmente accaduta (e tuttora in corso) sotto i nostri occhi: il lungo "golpe al ralenti", durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall'opinione pubblica e più odiato dall'establishment e riportare al potere la vecchia oligarchia finanziata per bloccare ogni cambiamento e garantire la Restaurazione".

Sabato 9 luglio Max Angioni si esibirà in Miracolato. Tra le varie interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio, Kevin Scannamanna, il talento di Max Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà che ci circonda.

Martedì 12 luglio Opera in Roma porta in scena una versione innovativa del capolavoro di Giuseppe Verdi: La Traviata.

Dal 13 al 16 luglio torna Supermagic estate: il Festival della Magia al quale parteciperanno alcuni dei migliori prestigiatori italiani.

Il 17,19 e il 20 andranno in scena omaggi al celebre compositore Ennio Morricone, Franco Battiato e Pino Daniele.

Venerdì 22 luglio è la volta di una commedia disinibita ed esilarante. "La Riunione di Famiglia" prevede un quartetto d'eccezione che vede per la prima volta insieme la cantante lirica Katia Ricciarelli , l'abile attore Pino Quartullo anche regista dello spettacolo, Claudio Insegno e Nadia Rinaldi.

Sabato 23 luglio si assisterà ad un viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti . Sul palco sarà presente il Maestro Mogol che racconterà Lucio Battisti attraverso un viaggio intimo e confidenziale, svelando anche tanti aneddoti e curiosità della sua vita artistica.

Giovedì 28 luglio sarà la volta di Peppino Di Capri che ripercorrerà oltre 60 anni di carriera caratterizzata da successi intramontabili.

Gli eventi di settembre 2022

Il Festival riprenderà il 3 settembre con il concerto di Marco Masini “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, per festeggiare i 30 anni di carriera.

Si prosegue il 5 settembre con Bohemian Symphony-Orchestral Queen Tribute. Il concerto ripercorrerà i successi più importanti della celebre band.

Il 6 settembre toccherà a Pablo e Pedro con il loro spettacolo “Sembra ieri”. Due ore di spettacolo tra sketch e aneddoti sulla vita di ogni giorno.

Lillo e Greg si esibiranno il 9 settembre con uno spettacolo che mette in scena tutti i loro cavalli di battaglia. Con loro sul palco Vania Della Bidia e il Maestro Attilio Di Giovanni

Sabato 17 Katia Follesa e suo marito Angelo Pisani porteranno in scena il loro spettacolo “Finché social non ci separi”. Un percorso comico a tappe che mostrerà la bellezza della convivenza nonostante i caratteri totalmente opposti.

Mercoledì 28 settembre l’Ostia Antica Festival si concluderà con il concerto degli Opeth, la band svedese che porta in Italia il loro tour dal nome “In Cauda Venenum”. Insomma, gli eventi non mancano e il programma è davvero ricco!

