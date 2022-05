Ostia, gli rubano la moto e segue il gps: scopre il ‘bazar’ dei furti

Gli hanno rubato la moto parcheggiata sotto casa, ma forse non avevano messo in conto che il proprietario di quell’Honda Africa Twin aveva installato il satellitare sul mezzo. E quindi, con non troppe difficoltà sarebbe riuscito a rintracciare quello che apparteneva a lui e che, come spesso accade, gli era stato portato via. In quello che sarebbe stato solo l’ennesimo furto di una lunga scia che sembra non voglia arrestarsi. È successo ieri pomeriggio a Ostia, ma questa volta il piano dei ladri non è andato a buon fine.

Trova la moto rubata a Ostia seguendo il satellitare

Quando ha scoperto che la sua moto era stata rubata, l’uomo ha deciso di seguire il satellitare e di andare lui stesso a cercarla. E ci è riuscito perché il gps, rimasto attivo, lo ha portato in piazza Ener Bettica, all’altezza del civico 39, di fronte a un garage.

La scoperta nel box

Qui l’uomo ha chiamato la Polizia e gli agenti, una volta intervenuti sul posto intorno alla mezzanotte, hanno aperto il box e all’interno hanno trovato una decina di moto e altri oggetti. Una specie di ‘bazar’ del furto, che però è stato ‘scoperto’.

Le indagini della Polizia

Ora le indagini, che sono in mano agli agenti del Commissariato di Ostia, sono in corso per capire chi ha messo a segno i vari colpi. Se quelle moto siano state rubate o meno, perché ancora non è chiara la provenienza. Così come resta nel mistero il proprietario di quel garage: l’amministratore del palazzo non conosce il suo nome e la vicenda si fa ancora più intrinsecata. Ma una certezza c’è: questa volta il proprietario di quella moto è stato più furbo dei malviventi perché almeno, seguendo il satellitare, è riuscito a ritrovare il suo mezzo.