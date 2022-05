Totti vola a Tirana, il Primo Ministro dell’Albania: ‘Benvenuto Re di Roma’

La finale di Conference League si disputerà tra due settimane a Tirana, in Albania. La Roma, protagonista assoluta di questa partita insieme al Feyenoord, non poteva che contare sull’appoggio di Francesco Totti, storico capitano della squadra.

Il “Capitano” volerà quindi a Tirana insieme alla sua squadra del cuore per sostenerla.

Il benvenuto del Primo Ministro dell’Albania

A manifestare il grande entusiasmo per l’arrivo di Totti è stato il Primo Ministro Albanese Edi Rama attraverso un post su Instagram.

Il post recita “Benvenuto Re di Roma”.

Le parole di Francesco Totti

In un’intervista rilasciata a margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, Totti ha affermato: “Roma? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a Tirana? Si, ci sarò”

I tifosi giallorossi non potevano chiedere “Capitano” migliore.

Leggi anche: Roma-Leicester, caos in tribuna. I tifosi inglesi aggrediscono gli steward: fermato un gruppo di ragazzi