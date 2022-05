Roma-Leicester, caos in tribuna. I tifosi inglesi aggrediscono gli steward: fermato un gruppo di ragazzi

Sì, i momenti di tensione tra i tifosi allo stadio sono la prassi. I cori, le urla, le canzoni e la sfida a chi grida più forte. È stato così anche durante la partita Conference League tra Roma e Leicester. Tutto sarebbe partito da alcuni tifosi giallorossi che avrebbero lanciato oggetti, non si sa di che tipo, in direzione del settore ospiti. Gli inglesi non si sarebbero fatti intimidire, anzi. Per rispondere a tono avrebbero aggredito gli steward presenti nel settore, a bloccarli solo l’intervento della polizia.

Momenti di tensione durante la partita Roma-Leicester

Per la partita, lo stadio Olimpico si è riempito regalando ai giocatori uno spettacolo che mancava da tempo. Con la capienza al 100% sicuramente rivedere così tanta gente sulle tribune fa il suo effetto. Non sono mancate ovviamente dispute tra i sostenitori delle diverse squadre. Fortunatamente però non è stato confermato nessun episodio di violenza o di scontro tra le due tifoserie.

Bensì, i tifosi giallorossi avrebbero comunque “provocato” i loro “rivali” lanciando contro alcuni oggetti. Come risposta i tifosi inglesi, probabilmente un gruppo di sette persone, avrebbero aggredito gli steward del settore. L’intervento della polizia è stato però immediato ed efficiente poiché la discussione non è andata oltre. Al momento la loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per finire però i poliziotti della squadra della Digos, hanno dovuto notificare due provvedimenti di Daspo, sempre ai tifosi del Leicester per aver acceso alcuni fumogeni.

