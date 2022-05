Roma-Leicester, la Capitale si blinda per la semifinale di Conference League: strade chiuse e bus deviati

Tutto quasi pronto per l’attesa partita tra la Roma di Mourinho e il Leicester, match valido per la semifinale di Conference League. Il fischio d’inizio è previsto per questa sera alle 21, allo Stadio Olimpico, e la Capitale per l’occasione, tra tifosi inglesi e quelli romani, ha pensato bene di blindarsi, tra strade chiuse, bus deviati. E non pochi disagi per i romani.

Semifinale di ritorno di Conference League: il piano della viabilità stasera a Roma

Come si legge sul sito Roma Mobilità, la Questura di Roma in occasione della partita, in uno Stadio Olimpico sold out, ha pensato bene di predisporre un dispositivo di sicurezza. Tra i vari provvedimenti, è prevista la parziale sospensione del servizio di trasporto di superficie nella fascia oraria 22-2. In particolare:

Le 31 linee bus, che attraversano o fanno capolinea nella zona del Centro, effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 22;

che attraversano o fanno capolinea nella zona del Centro, effettueranno le partenze dai capolinea il tram 8 sarà limitato;

sarà limitato; 17 linee di bus notturne posticiperanno alle 2 l’inizio del servizio.

alle 2 l’inizio del servizio. Regolare il servizio metro (ma con una modifica sul servizio bus sostitutivo della sera sulla metro B).

Qui il piano dettagliato

Divieti di sosta e traffico deviato: ecco dove

Ma non solo bus che devieranno il loro percorso o tram con servizio limitato, questa sera ci saranno anche divieti di sosta sulle strade attorno allo stadio. Ed è inoltre previsto lo sgombero di tutti i veicoli che parcheggeranno in:

via Cavour (ambo i lati), tratto compreso tra Largo Corrado Ricci e via degli Annibaldi.

Possibili chiusure al traffico, e divieti di sosta, anche nell’area di Villa Borghese (piazzale delle Canestre, viale Washington, viale Fiorello La Guardia, via del Galoppatoio).

Dalle 17 saranno possibili le chiusure al traffico, in particolar modo in:

lungotevere Maresciallo Diaz (nel tratto compreso tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis); ponte Duca d’Aosta;

lungotevere Maresciallo Cadorna (tutto); piazzale Maresciallo Giardino.

Dal provvedimento di chiusura, specificano da Roma Mobilità, sono esclusi i veicoli di soccorso pubblico; i veicoli di pronto intervento; i mezzi del trasporto pubblico (compresi taxi ed NCC); i veicoli dei residenti; bus e veicoli utilizzati dagli Steward; i veicoli dotati di pass e autorizzati; i ciclomotori, i motoveicoli a due o tre ruote e biciclette.

Dove e a che ora vedere in tv Roma-Leicester

Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, è in programma questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn e in chiaro su Tv8. Ma non solo. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Now e sulla piattaforma di Sky Go.

Le (possibili) formazioni di stasera

Ma vediamo, nel dettaglio, le possibili formazioni di stasera: