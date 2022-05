Angelo Paradiso, il calciatore accusato di revenge porn e stalking

Il noto calciatore, ormai ex, Angelo Paradiso è finito al centro di uno scandalo. E dovrà rispondere di stalking, revenge porn, estorsione e diffamazione nei confronti di una sua ex fidanzata: l’uomo, infatti, avrebbe diffuso senza il suo consenso filmati sessualmente espliciti girati in compagnia della donna.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Roma e nei giorni scorsi gli agenti della Mobile hanno proceduto a una perquisizione del calciatore, subito dopo la denuncia della giovane. Ora, però, sono in corso altre verifiche per fare luce e chiarezza sul caso.

Chi è il calciatore Angelo Paradiso

Il calciatore Angelo Paradiso, classe 1977, è cresciuto nelle giovanili della Lazio, poi è diventato un centrocampista del Napoli e del Lecce. Prima di appendere le scarpette al chiodo e ritirarsi dal mondo del calcio. Prima di ‘reinventarsi’ manager molto seguito sui social, dove vanta oltre 39 milioni di followers.

Revenge porn e stalking ai danni dell’ex

Stando alle ricostruzioni e a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, Paradiso pare non avesse mai accettato la fine della relazione con l’attrice. Da lì, quindi, avrebbe iniziato a renderle la vita sempre più difficile, un vero inferno: a seguirla, a mandarle numerosi messaggi. E a questo si aggiungerebbe la diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Il filmato diffuso ovunque conterrebbe contenuti sessuali ripresi nel corso della loro relazione, quasi come se fosse una vendetta. Che avrebbe danneggiato la donna, provata moralmente, anche nella sua carriera da attrice. Ora, però, chi indaga dovrà fare chiarezza: per prima cosa bisognerà passare al setaccio il cellulare dell’ex calciatore, per capire se ci siano effettivamente prove inerenti alla diffusione di quelle immagini.