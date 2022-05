Stadio della Roma a Pietralata: presentato il progetto in Campidoglio

Se ne parlava già da tempo, ma ora sembra quasi una certezza: a Pietralata sorgerà il nuovo stadio della Roma. Il progetto, che sembra già essere stato depositato in Campidoglio, prevedrà una struttura con oltre 66.000 posti. Una notizia, che arriva arriva proprio il giorno dopo la vittoria della Roma nella semifinale di Conference League contro il Leicester, in un momento in cui l’entusiasmo dei tifosi è ancora alle stelle.

La Roma avrà un proprio stadio a Pietralata

Dan e Ryan Friedkin – rispettivamente padre e figlio e presidente e vice presidente della società giallorossa – hanno finalmente rotto gli indugi e hanno già depositato in Campidoglio la prima carta formale per il nuovo stadio. Quindi, dalle parole ai fatti.

L’area destinata a tale struttura sarà quella di Pietralata, dietro la stazione Tiburtina. La stessa area della quale si era parlato per l’Expo 2030, in modo tale da non dover costruire da zero l’infrastruttura come, invece, prevedeva il progetto iniziale di Tor di Valle.

Come sarà

La società giallorossa ha deciso di prendere spunto dall’Emirates Stadium dell’Arsenal: un’infrastruttura con oltre 60.000 posti. Lo stadio, quindi, avrà una forma più squadrata che porterà, all’addio delle tanto famose curve. Poi, sarà di dotato di un’ampia superfice per i parcheggi. L’area da riservare a pullman, auto e moto andrebbe da 70mila fino a 124mila metri quadri, con posti per le moto oscillanti da 7mila a quasi 10mila; posti auto fra i 2.000 e i 5.000 e una trentina di posti pullman.

Nel progetto sarebbe inclusa, attorno allo stadio, la realizzazione di un centro commerciale, un centro sportivo e un parco.

Il punto sulla mobilità

La posizione scelta è senza dubbio comoda per tutti i tifosi che vogliono raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici. L’impianto sorgerà, infatti, non troppo distante dalle fermate della metro B Quintiliani e Tiburtina: significa Alta Velocità, ma anche decine di treni regionali compresi quelli che vanno e vengono da Fiumicino aeroporto. E inoltre, Tiburtina è capolinea di molti pullman che provengono da ogni parte d’Italia.

La “partita” è appena iniziata. I tifosi scaramantici aspettano ad esultare e, nel frattempo, conservano tutto il loro entusiasmo per la finale di Conference League che si svolgerà a Tirana il 25 Maggio.