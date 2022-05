Dall’altare allo stadio: tifosa romanista prima dice sì in chiesa, poi va in trasferta vestita da sposa

Un matrimonio a tema giallorosso. Laura, tifosa sfegatata, non poteva scegliere momento migliore per le sue nozze. L’accesso alla finale di Conference League ha reso ancora più bello il coronamento del suo sogno d’amore. Quando, il 20 aprile, ha inviato un Tweet taggando l’AS Roma per informare che si sarebbe sposata il 7 maggio e sarebbe poi andata a Firenze il giorno dopo per vedere i giallorossi, ancora non sapeva del bel risultato. Ma se lo sentiva.

Intanto si era prenotata i biglietti per la partita di campionato, purtroppo finita male per la Roma, sconfitta a Firenze. Lei si è presentata con l’abito da sposa. Dopo la cerimonia in chiesa, un pranzo con parenti e amici, poi un brevissimo viaggetto, destinazione il capoluogo toscano per raggiungere l’altro amore, la squadra del cuore della coppia. L’altra parte del viaggio di nozze sarà a Tirana, per la finale della Conference League.

Laura non è tra i fortunati che hanno ricevuto il biglietto in omaggio per la finale, ma questo non l’ha scoraggiata. “Mi sono organizzata con il lavoro, per avere e ferie nella settimana dal 20 al 26 maggio, in modo da poter andare a Tirana a vedere la Roma contro il Feyenoord”.

Matrimonio giallorosso

Ma l’intero matrimonio, come raccontato da Laura direttamente all’AS Roma, è stato in tema giallorosso. I tavoli del ristorante erano tutti intitolati con i nomi dei giocatori della Roma. C’erano quelli che hanno fatto la storia della squadra, come Totti a Giannini, ma anche i più recenti, come Pellegrini e Zaniolo. “I campioni di adesso li abbiamo scelti per i tavoli dei bambini, che li conoscono meglio”, ha spiegato Laura. La sposa è entrata in sala al suono di ‘Mai sola mai’ di Marco Conidi. Il bouquet ovviamente era di fiori giallorossi. E gli invitati quasi tutti romanisti. Infatti, oltre ai classici parenti, alla festa hanno partecipato tanti amici conosciuti allo stadio.