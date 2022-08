Skam Italia 5, a che ora esce la serie tv: la storia di Elia, quante puntate sono su Netflix

La quinta stagione di Skam Italia debutta su Netflix e Tim Vision a settembre. La nuova serie sarà incentrata su Elia, interpretato da Francesco Centorame, e sul tema del “micropene”. La nuova stagione è stata diretta da Tiziano Russo e gli episodi sono stati scritti e ideati da Ludovico Bessegato insieme ad Alice Urciuolo. Nella quinta stagione, verrà trattato il tema della mascolinità e della virilità: Elia dovrà affrontare il fatto che le dimensioni del suo pene sono al di sotto della media dei suoi amici.

Data di uscita e dove vederlo

Gli episodi di Skam Italia saranno disponibili dal 1 settembre su Netflix e Tim Vision, dalle ore 9 di mattina.

Trama e cast

Il tema del micropene è al centro della trama ed Elia sarà protagonista. L’attore Francesco Centorame ha raccontato che ha dovuto perdere sette chili per poter interpretare il personaggio, che soffre di ipoplasia peniena, un disturbo che causerà difficoltà nella sua vita sessuale e quella con gli amici, per la paura di essere deriso e non accettato.

Tornano i volti già noti della serie: Ludovico Tersigni nel ruolo di Giovanni, Beatrice Bruschi nel ruolo di Sana, Federico Cesari nel ruolo di Martino, Ludovica Martino nel ruolo di Eva, Giancarlo Commare nel ruolo di Edoardo, Rocco Fasano nel ruolo di Niccolò, Mehdi Meskar nel ruolo di Malik, Ibrahim Keshk nel ruolo di Rami, Martina Lelio nel ruolo di Federica, Greta Ragusa nel ruolo di Silvia, Pietro Turano nel ruolo di Filippo e Nicholas Zerbini nel ruolo di Luchino, Lea Gavino, che interpreterà Viola e Nicole Rossi, che invece interpreterà Asia.