One Piece, su Netflix il live action dell’amatissimo manga: cast, personaggi e data di uscita

One Piece: una bella notizia per tutti i fan del seguitissimo fumetto. Le riprese della prima stagione della serie live action della ciurma capitanata da Monkey D.Rufy — nel doppiaggio italiano noto come Rubber — sono state concluse.

Live action di One Piece su Netflix: le parole di Nemi

Soddisfatti del lavoro svolto anche gli stessi interpreti della serie che sui social non hanno mancato di condividere l’emozione con i fan: ‘Che anno incredibile e meraviglioso è stato questo, sono così piena di gratitudine e di grandi lacrimi in stile ghibli. Grazie a @onepiecenetflix e tutte le persone coinvolte per aver resa questa una delle esperienze più speciali della mia vita e della mia carriera, e grazie a tutti voi per avermi dato fiducia e supporto nel portare in vita la nostra ragazza. Questo ruolo è stato un sogno molto più grande di quanto avrei potuto immaginare. Grazie grazie grazie grazie grazie vi amo.’ Racconta in un post Emily Rudd, l’interprete di Nemi.

Data di inizio

Ma se le riprese sono terminate, quando sarà possibile vedere il live action di One Piece su Netflix? Stando alle prime informazioni, è verosimile che il debutto del live action avverrà, come ipotizzato, nel 2023. Al momento tuttavia il periodo preciso rimane ignoto, pertanto le ipotesi sulla data precisa del inizio — considerando anche il lavoro di post produzione — restano tali.

Produzione e cast

Prodotta da Tomorrow Studios, il titolo del primo episodio della live action di One Piece è Romance Down. Dieci invece gli episodi di cui consta la serie. Per quel che riguarda invece il cast al suo interno troviamo: Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji), Morgan Davies (Koby), Aidan Scott (Helmeppo), Ilia Isorelýs Paulino (Alvida), Jeff Ward (Buggy), McKinley Belcher III (Arlong), Vincent Regan (Monkey D. Garp), Lindsay Reardon (Boodle) e Amber Hossack (Moodie, la ragazza di Fullbody). E ancora: Langley Kirkwood (il capitano Morgan), Celeste Loots (Kaya), Craig Fairbrass (Chef Zeff), Steven John Ward (Mihawk), Alexander Maniatis (Krahador/Kuro) e Chioma Antoinette Umeala (Nojiko).