Elite 7 si farà su Netflix: data di uscita, cast e anticipazioni della settima stagione

Buone notizie per tutti gli appassionati dalla serie tv Elite. A circa un mese dall’annuncio della messa in onda in streaming della sesta stagione, Netflix ha ufficializzato la realizzazione di altri episodi dell’amata e seguita serie. Ma quando cominceranno le riprese di Elite 7, da chi sarà composto il cast e come proseguirà la storia?

Elite 7, quando cominciano le riprese?

Appurato che la settima stagione dell’amata serie televisiva si farà, quando cominceranno le riprese? Quest’ultime inizieranno a Madrid nel mese di novembre, all’interno del centro di produzione stabilito da Netflix proprio nella città spagnola. Molto probabilmente, i nuovi episodi della serie debutteranno tra l’estate e l’inizio dell’autunno 2023 sempre su Netflix.

Anticipazioni e trama

Passiamo adesso a qualche piccola anticipazione circa quello che vedremo. Anche nella settima stagione si tornerà a raccontare delle vite poco scolastiche e molto trasgressive delle studentesse e degli studenti che fanno parte del liceo più esclusivo di Madrid: Las Encinas. È proprio quest’ultimo l’ambientazione nella quale si svolgono le vicende che hanno caratterizzato la serie fin dal suo esordio, avvenuto nel 2018. Non ci sarà dunque uno stravolgimento della trama anche se, non è da escludere la possibilità che nel corso della storia possano entrare in gioco anche altre ambientazioni come ad esempio il club sul lago.

Il cast e le puntate di Elite 7

Ecco il cast che comporrà la settima edizione della serie: Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi, Fernando Lindez, Alejandro Albarracin, Ivan Mendes e Maribel Verdù. Al fianco di questi nuovi ingressi vedremo anche dei volti noti della serie quali: Carmen Arrufat, Ivaro de Juana, Nadia Al Saidi, Ana Bokesa, Alex Pastrana e Ander Puig. Infine, esattamente come le precedenti, Elite 7 sarà composta da otto episodi.