Elite 6 su Netflix: quando esce la sesta stagione, cast, trama e anticipazioni

Torna una nuova stagione di Elite su Netflix. La quinta stagione della serie è disponibile sulla famosa piattaforma streaming. Il dramma spagnolo per adolescenti è diventato estremamente popolare negli ultimi anni. Romanticismo, mistero e omicidi tornano in queste nuovissime puntate che terranno gli spettatori incollati alla televisione.

Elite 6 si farà: ecco tutti i dettagli

Ci sono già pareri contrastanti su questa nuova stagione ma i fan non vedono l’ora di una prossima stagione, anche se questa è uscita da poco! La domanda è proprio quella: ci sarà una stagione 6 su Netflix? La risposta è… Sì! Ecco tutti i dettagli.

Elite 6 si farà. Lo show è stato rinnovato per la sesta stagione sempre su Netflix. I fan non dovranno preoccuparsi di rimanere senza nulla da guardare perché anche se i fili della trama sono rimasti in sospeso verranno esplorati – e svelati – nella stagione 6! A fine ottobre 2021 Netflix ha annunciato che le porte della scuola Las Encinas non si sarebbe affatto chiuse, confermando la stagione 6. Ma quando uscirà?

Elite 6: quando esce, cast, attori

A brevissimo! Infatti Elite 6 uscirà il 18 novembre 2022. E il cast invece? A questo punto non resta che scoprire chi saranno i protagonisti delle nuove puntate. Molti dei volti presenti nelle prime cinque stagioni hanno deciso di abbandonare lo show, ma altri rimarranno, tra questi: Manu Rios (Patrick), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencia), Diego Martín (Benjamin), Valentina Zenere (Isadora), André Lamoglia (Ivan). Trattative in corso invece per Itzan Escamilla e Omar Ayuso, che interpretano rispettivamente Samuel e Omar.

Tra gli attori che non vedremo più nella serie ci sono: Escamilla e Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós e Pol Granch, che interpretavano Rebeka, Cayetana e Phillipe. Per tanti che se ne vanno ci sono tanti che entrano, ecco le new entry: Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana e Ander Puig.

La trama di Elite 6

Ecco la trama ufficiale rilasciata da Netflix: Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un altro anno scolastico, cercando di nascondere i disastri di cui è stata teatro in passato. Tuttavia, il conflitto all’interno delle sue classi è sistemico: razzismo, sessismo, violenza domestica o LGBTI-fobia sono solo alcune delle difficoltà che percorreranno i corridoi del prestigioso istituto. Se coloro a capo del sistema non agiranno in fretta per risolvere questi problemi, dovranno intervenire gli studenti stessi.