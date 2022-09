Quando esce su Netflix la sesta stagione di Elite? La data, cast e anticipazioni

Il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero poche settimane al debutto della sesta e imperdibile stagione di Elite, la serie tv di Netflix che da anni, ormai, appassiona i telespettatori. Tra scandali, amori, amicizie giunte al capolinea. E misteri. Protagonisti, ancora una volta, i ragazzi dei liceo spagnolo di Las Encinas: ma cosa accadrà questa volta?

Elite 6 su Netflix dal 18 novembre: la trama

La data da cerchiare in rosso sul calendario è una: il 18 novembre su Netflix verranno pubblicati gli episodi della sesta stagione di Elite. Ma cosa succederà? Dopo la festa di capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, l’amore tra Samuel e Ari potrebbe vacillare per via della morte di Armando. Al liceo, però, arriveranno nuovi studenti ed è certo che gli equilibri vacilleranno. Ancora di più.

5 new entry nel cast

Conferme sì, ma anche novità. Nel cast di Elite entreranno nuovi concorrenti:

Alvaro de Juana

Ana Bokesa

Alex Pastrana

Carmen Arrufat

Ander Puig, che probabilmente interpreterà il primo studente transgender del liceo.

Quanti episodi sono?

Come sempre, anche per la sesta stagione gli episodi saranno 8. E saranno disponibili sulla piattaforma Netflix, in tutti i Paesi dove il servizio è attivo, dal prossimo 18 novembre. Ancora un po’ di attesa, ma ne varrà sicuramente la pena.