Quali sono le serie tv in uscita a ottobre 2022 su Netflix: le date e il catalogo completo

Netflix. C’è grande attesa per questo inizio mese di ottobre, soprattutto perché le anticipazioni fanno ben sperare e sognare milioni di fan accaniti della piattaforma di streaming più conosciuta al mondo.

Sono tante, variegate e ce ne sono per tutti i gusti. Certo, l’inverno non sarà difficile da affrontare se a farci compagnia saranno i nostri beniamini. E ora, però, bando alle ciance, e scopriamo insieme cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Continuate a leggere!

Le nuove uscite Netflix: 1. Shantaram

Shantaram – disponibile dal 14 ottobre anche su Apple TV+ – è una delle grandi rivelazioni di questo mese. La serie tv segue le vicende e le peripezie di un fuggitivo di nome Lin Ford (Charlie Hunnam) che cerca di far perdere le sue tracce nella vibrante e caotica Bombay degli anni 80, tra fughe rocambolesche, intrighi, trame e colpi di scena esplosivi. Il protagonista, dunque, si trova da solo in una città sconosciuta, in una lotta continua per sfuggire ai problemi da cui sta scappando. Ma quali saranno? Ovviamente non mancherà l’amore: dopo essersi innamorato di una donna enigmatica e misteriosa, dovrà scegliere tra la libertà e le complicazioni amorose.

2. Inverso – The Peripheral

Inverso – The Peripheral – disponibile dal 21 ottobre anche su Prime Video – è un’altra bella scoperta di questo mese. La protagonista è la bellissima Chloe Grace Moretz, nei panni di Flynne Fisher. Si tratta di una storia di fantascienza tratta con grande intuizione dal romanzo The Peripheral. Sullo sfondo troviamo un’America che viene dal futuro, in cui la ragazza dovrà cercare di mantenere unita la sua famiglia sull’orlo della disgregazione.

3. The Bear: ritorno al Fast Food di famiglia

The Bear – disponibile dal 5 ottobre anche su su Disney+ – è la terza uscita più attesa di questo mese. L’attore Jeremy Allen White (lo ricordiamo certamente in Shameless) interpreta il protagonista della serie: Carmen, detto “Carmy” Berzatto. La storia è quella di uno chef che ritorna a Chicago a causa di lutto improvviso per occuparsi del fast food di famiglia. Cosa lo aspetterà in quella città così piena di colpi di scena?

4. La stanza delle meraviglie

La stanza delle meraviglie – disponibile a partire dal 25 ottobre su Netflix – è un lavoro in cui Il regista premio Oscar Guillermo del Toro in questa serie tv si occupa di strani incubi rappresentati in otto racconti visivi. Una vera e propria deriva del genere horror, si potrebbe dire, in cui l’angoscia e la stretta della paura la faranno da padroni.

5. L’alluvione

L’Alluvione – dal 5 ottobre su Netflix – è ambientato nel 1997, quando gli scienziati e i funzionari locali di Breslavia affrontano decisioni di vita e di morte nel contesto di un’imminente inondazione che mette in pericolo la città.

6. From Scratch

From Scratch – disponibile dal 21 ottobre su Netflix. Qui è la storia interpretata da Zoe Saldana (Guardiani della Galassia, Avatar) nei panni di Amy Wheeler, una giovane artista texana che giunge in Italia alla ricerca di bellezza e avventure estetiche. Da qui, l’amore, l’arte, il cibo e tanti incontri meravigliosi.

7. The BMF Documentary: Blowing Money Fast

The BMF Documentary: Blowing Money Fast – disponibile dal 23 ottobre anche su Starzplay. Si tratta di una docuserie incentrata sulla famigerata Black Mafia Family, raccontata da ex membri, collaboratori, associati e personaggi famosi vicini alla famiglia protagonista. Un vero e proprio zoom sulle dinamiche più inaspettate.