Tutto Chiede Salvezza: la serie tv su Netflix: ecco quando esce, trama e cast

Sbarca su Netflix, ma sarà disponibile anche su Sky Q e con l’app Now Smart Stick, il prossimo 14 ottobre la serie tv “Tutto Chiede Salvezza”, diretta da Francesco Bruni e tratta dal romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli. Nelle vesti di protagonista troveremo Federico Cesari, in una dramedy contemporanea che parla delle nuove generazioni e nei disagi da loro vissuti.

Tutto Chiede Salvezza: trama

Dopo la vittoria del Premio Strega giovani 2020, come anticipato, la serie Tutto Chiede Salvezza a partire dal prossimo 14 ottobre arriva su Netflix. Composta da 7 episodi, il protagonista Daniele sarà interpretato da Federico Cesari il quale vestirà i panni di un ragazzo di 20 anni molto sensibile che, dopo una crisi psicotica, si risveglierà all’interno di un ospedale psichiatrico.

Ma non sarà solo: con lui cinque improbabili compagni con i quali pensa di non avere nulla in comune. Il tutto sarà poi condito dalla presenza di medici interessati a curarlo e infermieri apparentemente disinteressati. La ‘condanna’ di Daniele dura 7 giorni, una settimana per provare a guarire e tornare alla ‘vita normale’. L’esperienza, tuttavia, si rivelerà altamente preziosa e formativa.

Cast

Una serie dai forti risvolti psicologici, con una marcata attenzione psicologica ed esistenziale verso i vari personaggi quella che caratterizza Tutto Chiede Salvezza. Oltre al già nominato Cesari nel cast troviamo: Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi, Vincenzo Nemolato ed Alessandro Pacioni. Ricky Memphis, Bianca Nappi e Flaure BB Kabore interpretano invece gli infermieri. Troviamo ancora, Filippo Nigro, Raffaella Lebboroni e Carolina Cresentini.