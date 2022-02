Serie Tv in uscita a febbraio 2022 su TimVision, Apple Tv+ e Infinity+: tutte le novità da non perdere

Serie Tv in uscita a febbraio 2022 su TimVision, Apple Tv+ e Infinity+, ecco tutte le novità da non perdere. E’ iniziato il mese di febbraio e per gli appassionati di serie Tv è il momento di scoprire tutte le novità in arrivo per il mese in corso. Vediamo dunque come le principali piattaforme di contenuti streaming hanno aggiornato i loro cataloghi.

Serie Tv in uscita a febbraio 2022 su TimVision

Partiamo da TimVision. In arrivo a febbraio 2022 “Mr Robot”, e un classico come “Il Silenzio degli Innocenti”. Spazio a nuove commedie come “Harry ti presento Sally” e “Il matrimonio del mio migliore amico”. Tra le novità anche il film “Monster Hunter” e, sempre per le commedie, “Big Weeding”.

Serie Tv in uscita a febbraio 2022 su Apple Tv

Due le novità proposte dalla pay tv della mela. Si parte il 4 febbraio 2022 con “Suspicion“, prima stagione del thriller che narra le vicende di quattro cittadini britannici finiti al centro di una cospirazione. Il 18 febbraio arriva invece “Scissione“, prima stagione, genere drammatico, thriller.

Serie Tv in uscita a febbraio 2022 su Infinity+

Un unico contenuto ma dall’alto valore per tutti gli appassionati di calcio e sport. Il 18 febbraio arriva nel catalogo “Il divin codino” film che segue da vicino le vicende della carriera di Roberto Baggio. Gli esordi, la sua crescita sportiva, i momenti più duri fino al ritiro prima delle ultime esperienze.