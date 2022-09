Rapiniamo il duce, quando esce su Netflix il film con Pietro Castellitto: cast e trama

Manca poco all’appuntamento con la Festa del Cinema in programma a Roma a partire dal 13 e fino al 23 ottobre presso l’Auditorium Parco della musica. Sarà l’occasione in cui verranno presentati diversi film in anteprima e tra gli altri anche “Rapiniamo il Duce” di Renato De Maria con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis.

Il cast

Il cast è costituito , tra gli altri, da: Castellitto e De Angelis, ma anche Tommaso Regno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri insieme a Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe, Filippo Timi, Luca Lo destro, Lorenzo De Moor e Maurizio Lombardi.

La trama

Il film in uscita su Netflix il prossimo 26 ottobre racconta delle vicende di Isola, che comanda il mercato nero nel secondo dopoguerra a Milano. L’uomo è fidanzato con una cantante Yvone che si è esibisce nell’unico locale rimasto ancora aperto. Si tratta di un amore clandestino perché della bella cantante è innamorato anche Borsalino un gerarca fascista spietato.

Isola viene a sapere grazie a una intercettazione che Mussolini ha nascosto il suo tesoro proprio a Milano nella cosiddetta Rona Nera e decide di mettere in atto il piano di derubare il Duce.

L’amore tra i due protagonisti

Nel corso delle riprese del film Matilda e Pietro si sono innamorati e a conferma di questa nuova storia d’amore il settimanale Chi li ha sorpresi nella loro prima uscita romantica. Una storia che per momento sembra andare a gonfie vele visto che il 30enne figlio del più noto Sergio Castellitto e Matilda da allora stanno sempre insieme.