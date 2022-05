Matilda De Angelis: chi è, età, carriera, film, Instagram, chi è il fidanzato, Sanremo, Leonardo

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In per la puntata imminente di questa domenica 8 maggio. Tra gli ospiti di Mara Venier, dopo uno spazio dedicato all’attualità, ci sarà l’attrice Matilda De Angelis. La giovane sarà protagonista di una lunga intervista, si racconterà ai microfoni tra carriera e vita privata e parlerà prima della sua esperienza al Festival di Sanremo 2021, e di tutte le esperienze successive sino ad oggi.

Chi è, età, carriera, altezza

Matilda De Angelis è nata a Bologna l’11 settembre del 1995 ed è una giovane attrice. Matilda De Angelis è alta 166 cm. Ha frequentato il liceo scientifico Enrico Fermi, dove si è diplomata nel 2014. Matilda si è avvicinata al mondo della musica a 11 anni, mentre a 13 ha iniziato a comporre canzoni. A 16 anni, da adolescente, è entrata a far parte – come cantante – del gruppo musicale Rumba de Bodas, con cui nel 2014 ha inciso un album.

Il primo provino per un film: ”Veloce come il vento”

Sempre nel 2014 un amico le ha consigliato di presentarsi a un provino per un film con Stefano Accorsi: dopo l’audizione, la giovane è stata scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile nel film “Veloce come il vento”. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: è stata anche candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017.

Filmografia al cinema

Per voi, abbiamo raccolto una lista con tutti i titoli per il cinema a cui ha partecipato la bella Matilda, eccoli:

Veloce come il vento , Matteo Rovere (2016)

, Matteo Rovere (2016) Radice di 9 , Daniele Barbiero – cortometraggio (2016)

, Daniele Barbiero – cortometraggio (2016) Una famiglia , Sebastiano Riso (2017)

, Sebastiano Riso (2017) Il premio , Alessandro Gassmann (2017)

, Alessandro Gassmann (2017) Youtopia , Berardo Carboni (2018)

, Berardo Carboni (2018) Una vita spericolata , Marco Ponti (2018)

, Marco Ponti (2018) Rumori , SÄMEN – cortometraggio (2018)

, SÄMEN – cortometraggio (2018) Divine – La fidanzata dell’altro ( Der göttliche Andere ), Jan Schomburg (2020)

( ), Jan Schomburg (2020) L’incredibile storia dell’Isola delle Rose , Sydney Sibilia (2020)

, Sydney Sibilia (2020) Il materiale emotivo , Sergio Castellitto (2021)

, Sergio Castellitto (2021) Atlas, Niccolò Castelli (2021)

Vita privata: chi è il fidanzato, il fratello

Matilda De Angelis ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore Andrea Arcangeli. Ora sembrerebbe single. Il fratello di Matilda è Tobia De Angelis, anche lui giovane attore.

Instagram, dove seguirla

Matilda è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @matildadeangelis vanta oltre 400 mila followers.