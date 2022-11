A che ora esce Elite 6 su Netflix? Trama, anticipazioni e ultime news su Samuel

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco e su Netflix, piattaforma in streaming, usciranno i nuovi episodi di Elite, la serie tv di successo spagnola giunta alla sua sesta e imperdibile stagione. I nuovi episodi usciranno, molto probabilmente, intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 18 novembre 2022. E l’attesa, quindi, è quasi finita.

Quanti sono gli episodi di Elite 6

Come per ogni stagione, gli episodi saranno 8. In totale, quindi, sono 48 le puntate di Elite, tutte disponibili in streaming sulla piattaforma Netflix. In realtà, pare che ci sarà anche la settima stagione, quindi le vicende del liceo più amato di sempre non finiscono qui.

Samuel è morto?

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo nella quinta stagione. Benjamin viene arrestato per aver aggredito Samuel e la domanda dei fan è solo una: il ragazzo è vivo o morto? Rebe e Ombar, intanto, si disperano e il destino di Isadora, Caye e Philipe è un mistero. Quello che è certo è che anche nella sesta stagione ci saranno segreti e amori. E la suspence sarà alta.

Cast attori

Nel cast ci saranno: