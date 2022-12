Quali sono i film più belli di Natale 2022 da guardare in streaming: il catalogo natalizio di Netflix, Amazon Prime e Disney+

Arriva il periodo di Natale, con la possibilità di vedere, grazie alle ferie e un maggior tempo passato a casa, i film all’interno di Netflix, Amazon Prime e Disney+. Dopo il successo immenso ottenuto da Wednesday, ora arriva il momento di utilizzare le piattaforme streaming per vedere le nostre serie televisive in chiave natalizia. Su Disney +, l’anno scorso ci attendeva le avventure natalizie di Occhio di Falco nello splendido “Hawkeye”: oggi il posto viene preso da film “Guardiani della Galassia Holiday Special”, con i supereroi intergalattici in versione natalizia.

I film più belli di Netflix, Amazon Prime e Disney+ per Natale

Quando parliamo di Natale, non può mancare la visione de “Il Grinch”. Il film uscito nel 2000 e con la regia di Ron Howard, vede l’ennesima trasformazione recitativa di Jim Carrey, anche qui totalmente irresistibile e con un’interpretazione che è rimasta leggendaria per i bambini degli Anni ’90. Per i lungometraggi di animazione, torniamo a incantarci, sempre su Netflix, con “Polar Express”: un film per palati fini, con il doppiaggio di Tom Hanks.

Su Amazon Prime, si può andare sul classico cinepanettone all’italiana, tra sketch trash di Christian De Sica e Massimo Boldi: “Natale in India”, film del 2003 che vede anche la partecipazione di Enzo Salvi e Biagio Izzo, per la regia di Neri Parenti. Poi, si potrà vedere l’ultima interpretazione cinematografica di Gigi Proietti, nel film “Io sono Babbo Natale”. Pellicola del 2021 con la regia di Edoardo Falconi, dove recita al fianco di Marco Giallini.

Per Disney+, torniamo sul classico: Cenerentola. Una pellicola molto vecchia, datata 1950, ma l’opera restaurata ancora è capace d’incantare grandi e piccini con la propria storia. Sempre datato, in quanto risale al 1970 e su tonalità jazz e blues, non può mancare l’immenso “Gli Aristogatti”, con le avventure di “Romeo, il gatto del Colosseo”. Altri titoli da non perdere, sono Aladdin, Il Re Leone e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle.