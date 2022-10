Tananai sparisce dai social: ‘Ho sofferto come un cane’. Cosa è successo al cantante, il ‘mistero’ su Instagram

Tanani è sparito dai social e la preoccupazione tra i suoi followers è diventata palpabile negli ultimi giorni. Il cantante di Sanremo avrebbe chiuso completamente tutti i suoi account social. Il motivo in reatlà potrebbe essere sotto gli occhi di tutti.

Tananai disattiva tutti gli account social

In queste ore sono tantissimi coloro che sui social si chiedono che fine abbia fatto Tananai. Il cantante – arrivato ultimo a Sanremo e che ha spopolato quest’anno – ha deciso di disattivare tutti i suoi profili social. Nella giornata di ieri qualche fan lo ha visto davanti a un negozio in via Dante nei pressi del Duomo. A differenza delle altre occasioni, però, il cantante è rimasto immobile, senza espressione in volto ed in silenzio. Motivo per il quale la preoccupazione e l’ansia sui social è aumentata.

Tananai visto dai fan a Milano: era immobile e in silenzio

Una sorta di protesta silenziosa, ma per quale motivo? il cantante nei giorni scorsi aveva lanciato un messaggio scrivendo “Ho sofferto come un can”, spiazzando tutti i suoi follower. Lo step successivo è stata la disattivazione di tutti gli account social.

Alcune popolari fanpage di Tananai hanno mostrato la loro vicinanza al cantante lanciando sui social l’hashtag #TANANAITORNAPRESTO. Intanto il cantante si è fatto vedere a Milano davanti a un negozio immobile, senza espressioni sul volto. Qualche fan si è avvicinato e ha scattato delle foto, qualcun altro ha solo ripreso dei video pubblicandoli online.

C’è chi pensa che possa essere una protesta nei confronti di qualcuno e chi pensa possa essere una trovata commerciale per anticipare e pubblicizzare l’uscita di un singolo o di un album.