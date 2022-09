Tananai, sold out per il concerto al Castello di Santa Severa

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, ospiterà, mercoledi 7 settembre alle 21, il concerto, già sold out, di Tananai. Questo Evento è realizzato in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Spaghetti Unplegged. Il giovane cantautore porterà tutta la propria energia nel tour, prodotto da Friends and Partners, e continuerà a viaggiare per tutta l’Italia portando la sua musica sui palchi dei principali Festival.

Dopo l’esperienza sanremese dello scorso febbraio con “Sesso Occasionale”, singolo certificato disco d’oro con più di 14 milioni di stream, continua l’ascesa di Tananai, con oltre 2.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Grandi risultati anche per l’inedito “Baby Goddamn”, pubblicato a marzo 2021, che oggi ottiene la certificazione di disco d’oro ed è stabile da due settimane nelle prime posizioni della Top50 delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia, #4 tra i singoli più venduti nella classifica Fimi/gfk. Tananai si è già esibito nelle prime due date del tour 2022, a Venaria Reale e Milano, accompagnato dalla sua band, (Donald Renda – batteria, Lucio Fasino – basso, Enrico Wolfgang Leonardo Cavion – chitarre). Non mancano anche momenti in cui è l’artista stesso a suonare il pianoforte e cantare solo.