Tananai: chi è, età, canzoni, Sanremo 2022, fidanzata, Instagram, data di nascita, testo, significato e video di ‘Sesso occasionale’

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Si continuerà a parlare di Sanremo 2022 nel salotto televisivo di Mara Venier e arriverà in studio Tananai, che si è classificato all’ultimo posto. Ma che con il suo brano ‘Sesso Occasionale’ sta facendo ballare tutti!

Tananai al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni

Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano l’8 maggio del 1995. Si è appassionato alla musica elettronica fin da adolescente, poi si è dedicato alla produzione musicale e nel 2017 ha pubblicato il suo primo album ‘To Discover and Forget’ con lo pseudonimo Not for Us. Nel 2019, con il nuovo nome d’arte, ha iniziato a cantare e ha pubblicato i primi singoli ‘Volersi Male’, ‘Bear Grylls’, ‘Ichnusa’ e ‘Calcutta’, mentre a dicembre del 2021 è stato tra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano ‘Esagerata’. Ora è pronto a salire sul palco dell’Ariston con il singolo ‘Sesso occasionale’.

Tananai: Instagram e fidanzata

Con l’account Instagram @tananaimusica vanta oltre 132 mila followers. Tananai è fidanzato, lo ha detto lui stesso sul palco dell’Ariston, ma non abbiamo altre informazioni.

Tananai, testo e video della canzone ‘Sesso Occasionale’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Sesso occasionale” la canzone con cui Tananai salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta

Ok va bene che sono distratto nemmeno tu sei perfetta

E quanto ti ho aspettata ma tu no no, stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho

Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho 38 gradi in corpo

E la testa in alto mare, troviamoci una casa

E non finiamoci più nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

L’autore, in più interviste, ha spiegato che la canzone ‘parla di una relazione, di una storia burrascosa, esagerata, che viaggia da un estremo all’altro, non si sta mai tranquilli e stabili’.