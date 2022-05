Fedez, Tananai e Mara Sattei: annunciato il tormentone estivo del trio

L’estate può ufficialmente iniziare. E a dirlo sui social, lì dove sono seguitissimi, sono stati i protagonisti di quello che sicuramente presto diventerà il nuovo tormentone: Fedez, Tananai, Mara Sattei, che ieri hanno annunciato il loro singolo.

Quando esce ‘La dolce vita’ di Fedez, Tanaia e Mara Sattei

Il singolo, che sicuramente diventerà un tormentone, si intitola ‘La dolce vita’ e uscirà su tutte le piattaforme il prossimo 3 giugno, quindi esattamente tra una settimana. E il conto alla rovescia si può attivare, poi ci toccherà solo cantare, scatenarci su quelle note e divertirci.

Il nuovo tormentone dell’estate 2022

Il brano, prodotto dal musicista e compositore D.Whale, all’anagrafe Davide Simonetta, sa di sole e mare. E un po’ come è successo con Mille, brano di Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti, gli italiani non aspettano altro che conoscere la melodia, che sicuramente entrerà subito in testa.