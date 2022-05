Fedez e J Ax di nuovo insieme: ecco tutti i dettagli del nuovo progetto insieme

Fedez e J Ax sono tornati di nuovo una squadra. Dopo quasi 4 anni dal loro addio, eccoli di nuovo insieme in una nuova avventura. Il loro riavvicinamento era atteso davvero da tanto tempo da parecchi fan. Alcuni avevano già capito tutti dai primi segnali di Fedez. Poi ieri la conferma. Dopo la mattia di Federico la sua vita è cambiata. Così come i loro punti di vista.

“In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena”

Il progetto di Fedez e J Ax

Il loro progetto non è una nuova canzone. J Ax ci ha scherzato su dicendo che è troppo presto e che non vogliono far paura ai loro rivali. Bensì l’attenzione è su una causa sociale. I due da sempre sono stati sensibili di tutto ciò che li circonda e più volte hanno sostenuti progetti e iniziative.