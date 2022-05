Fedez e J-Ax fanno pace e un nuovo progetto insieme: ‘Mettere da parte l’orgoglio e tornare ad abbracciarsi’

Finalmente la notizia che alcuni fan aspettavano da tempo e che, alcuni, avevano già sospettato. J Ax e Fedez di nuovo insieme. Il primo segnale è stato dato da Fedez che ha taggato l’amico nelle storie. Poi il post di alcune ore fa. In lacrime i due si sono riavvicinati e vogliono recuperare il tempo perso. Ovviamente, hanno tante novità da dirci.

J Ax e Fedez di nuovo insieme

“Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima“. Dopo quasi 4 anni dal loro addio, sono state queste le prime parole che hanno voluto scrivere per dire a tutti che sono tornati. I due, dopo così tanto tempo lontani, fanno fatica a crederci.

“Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena”.

Perché hanno fatto pace

I due, nelle loro storie, hanno spiegato che si sono sentiti, per la prima volta dopo quattro anni, quando Federico ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Si erano in realtà sentiti in precedenza ma quell’episodio ha fatto cambiare il punto di vista ad entrambi. Sicuramente per i due è stato strano. Anche difficile. Ma sono un esempio di come le cose possono cambiare e di come il bene non smette di esistere.

Si sono ritrovati e sono due persone diverse. Le loro vite sono cambiate e sono pronti a condividerle insieme, di nuovo. J Ax ha conosciuto il piccolo Leone e la piccola Vitto e Fedez, con le lacrime agli occhi, ha dichiarato che le parole scritte dall’amico sotto il post gli hanno davvero fatto effetto.

Leggi anche: Fedez, dopo J-Ax fa Pace con Rovazzi: la reunion dopo anni

Il nuovo progetto dei rapper

I due hanno annunciato che non uscirà una nuova canzone. “Non vogliamo far preoccupare la concorrenza”, dicono sorridendo. Bensì, si stanno occupando di un progetto che Federico ha iniziato durante il suo ricovero in ospedale. Non è nuovo il fatto che il cantante si occupi di cause sociali e che anche l’amico abbia, da sempre, questo interesse.

“La vita è una strana coincidenza ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto”.

Perché i due avevano litigato

Non sono mai state rilasciate dichiarazioni ufficiali. Probabilmente i due al tempo avevano firmato un accordo per non raccontare pubblicamente i motivi. Ma da poco proprio Ax avevano detto qualcosa durante un’intervista. Aveva spiegato che per lui fare l’imprenditore non era facile e anzi gli stava causando seri problemi di ansia.

Tutti i dettagli del litigio qui: J-Ax e Fedez, il vero motivo della rottura: ‘Il disco andò male e iniziai a drogarmi’