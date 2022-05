Fedez, dopo J-Ax fa Pace con Rovazzi: la reunion dopo anni

Per un periodo non si parlava d’altro. L’amicizia tra Fedez e Rovazzi era davvero seguita sui social. La simpatia di entrambi sembrava fatta a pennello, infatti i due erano soliti a passare tantissimo in tempo insieme. Poi la rottura, definitiva. Rovazzi e Fedez hanno litigato e non si sono mai più parlati. Sembrerebbe però che i vecchi malumori siano diventati ricordi e che tra loro le cose si siano risolte.

Fedez e Rovazzi di nuovo insieme

Sono stati visti da alcuni fan durante il concerto di Tanai, dove lo stesso Fedez ha cantato. Il concerto è stato fatto al Fabrique e tra “i posti d’onore” il marito della Ferragni e Rovazzi sono stati sempre insieme. Sembrava che l’astio tra i due fosse scomparso e per questo, tra i tanti filmati fatti, si parla di una vera e propria riconciliazione tra loro.

Fedez Rovazzi e J-Ax

Il trio formato da Fedez, Rovazzi e J-Ax andava d’accordo non solo a livello di amicizia ma anche per quanto riguarda il lavoro. Il gruppo infatti collaborava per la stessa etichetta, Newtopia, fondata nel 2013 da Federico Lucia. Nel 2018 poi il rapper J-Ax e Rovazzi la abbandonarono dicendo addio al gruppo.

