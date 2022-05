J-Ax e Fedez hanno fatto pace? Il tag sulla storia sorprende tutti

J-Ax e Fedez hanno fatto pace? Tutto risolto tra i due grandi (ex) amici? E’ questa la domanda che rimbalza praticamente ovunque sul web dopo che nelle scorse ore il rapper e marito di Chiara Ferragni ha postato su Instagram una storia che non è sfuggita ai fan. Quale? Ecco di cosa si tratta.

Fedez tagga J-Ax in una storia su Instagram

Nel video si vede Fedez in auto ascoltare uno dei brani di maggior successo realizzati insieme a J-Ax, “Senza pagare” che aveva letteralmente spopolato ormai cinque anni fa (era il 2017). Ebbene, insieme alla musica ecco in bella vista il tag a @j.axofficial ovvero il profilo Instagram ufficiale di j-Ax. Tra i due quindi è stata sepolta l’ascia di guerra? Le incomprensioni sono state chiarite? I due sono tornati amici?

La risposta di J-Ax alla storia del ferragnez

La risposta di J-Ax non si è fatta attendere. Ques’ultimo infatti ha ricondiviso la storia sul suo profilo Instagram ufficiale. A mancare sono adesso le parole, nel senso che al di là del tag non c’è stato ancora alcun commento ufficiale da parte dei due.

L’ultimo concerto insieme

Ricordiamo che il rapporto tra i due, costellato di notevoli successi con tantissime produzioni diventate delle vere e proprie hit, si era interrotto nel 2018 dopo l’ultimo mega concerto a San Siro. Dopodiché le loro strade, per diverse incomprensioni in realtà mai chiarite e spiegate apertamente fino in fondo (anche se Fedez, in una puntata de La Confessione, aveva riportato la sua versione dei fatti), si sono divise. Fino ad oggi almeno, quando la storia su Instagram ha riacceso le speranze dei fan.