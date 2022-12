Serie tv su Rai 1 a gennaio 2023: il calendario con le date

Le offerte targate Rai non finiscono mai, e la fiction è ciò che va per la maggiore, stando agli ascolti tv di questi ultimi mesi registrati dai tre principali canali in questione. Tra i piatti forti, certamente Il Nostro Generale con Sergio Castellitto per ricordare Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma non è la sola. Le recenti pubblicità della Rai annunciano anche nuove stagioni de Le Indagini di Lolita Lobosco, Il Commissario Ricciardi e Che Dio ci Aiuti. Ma le novità non si esauriscono certamente qui, perché è in arrivo anche Angeli della Notte con Francesco Arca, Fiori Sopra l’Inferno con Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia, Sei Donne con Maya Sansa e Blackout con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino. Insomma, in palinsesto è ricco, e in continuo aggiornamento. E, ovviamente, non ci sono soltanto le serie. Continuante a leggere per scoprire tutta la programmazione Rai che ci attende nei prossimi mesi del nuovo anno secondo quanto riportato anche dal sito di DavideMaggio.it.

Digitale terrestre, cambia tutto dal 20 dicembre 2022: come funziona lo switch off e cosa fare per vedere i canali

Gli appuntamenti Rai con serie ed intrattenimento: palinsesto Rai 1

Sul fronte dell’intrattenimento le proposte non mancano, e a breve ci sarà anche il tanto anelato Festival di Sanremo, condotto dall’ormai padrone di casa incontrastato Amadeus, in programma dal 7 all’11 febbraio, seguito da un inedito doppio appuntamento con Tale e Quale Show sanremese. A partire da 7 gennaio, invece, Carlo Conti conduce anche Tali e Quali dedicato alla gente comune. Milly Carlucci, invece, è già pronta con Il Cantante Mascherato, mentre Antonella Clerici, raddoppia con The Voice Senior e anche The Voice Kids. Gli appuntamenti sono tanti, ecco perché vi proponiamo un riassunto schematico di quello che ci aspetta:

LUNEDI | Il Nostro Generale (dal 9/01), Blackout (dal 23/01), Fiori Sopra l’Inferno (dal 13/02), Il Commissario Ricciardi 2 (dal 27/02), Angeli della Notte (dal 27/03)

| Il Nostro Generale (dal 9/01), Blackout (dal 23/01), Fiori Sopra l’Inferno (dal 13/02), Il Commissario Ricciardi 2 (dal 27/02), Angeli della Notte (dal 27/03) MARTEDI | Il Nostro Generale (10 e 17/01), Blackout (24/01), Fiori Sopra l’Inferno (21/02), Sei Donne (dal 28/02), Film

| Il Nostro Generale (10 e 17/01), Blackout (24/01), Fiori Sopra l’Inferno (21/02), Sei Donne (dal 28/02), Film MERCOLEDI | Fernanda Wittgens (25/01), Ulisse (22/03), Documentari, Film

| Fernanda Wittgens (25/01), Ulisse (22/03), Documentari, Film GIOVEDI | Che Dio ci Aiuti 7 (dal 12/01)

| Che Dio ci Aiuti 7 (dal 12/01) VENERDI | The Voice Senior (dal 13/01), Benedetta Primavera (dal 10/03)

| The Voice Senior (dal 13/01), Benedetta Primavera (dal 10/03) SABATO | Tali e Quali (dal 7/01), Tale Quale Show – Speciale Sanremo (dal 18/02), The Voice Kids (dal 4/03), Il Cantante Mascherato (dal 18/03)

| Tali e Quali (dal 7/01), Tale Quale Show – Speciale Sanremo (dal 18/02), The Voice Kids (dal 4/03), Il Cantante Mascherato (dal 18/03) DOMENICA | Le Indagini di Lolita Lobosco 2 (dall’8/01), Angeli della Notte (dal 19/02)

Catalogo Netflix gennaio 2023: quali sono le serie in uscita, titoli e date

Appuntamenti Rai 2, gennaio/marzo 2023

Rai 2, invece, dedica quasi interamente le sue programmazioni alle serie tv, senza comunque dimenticare l’intrattenimento:

LUNEDI | Boss in Incognito (dal 9/01), Stasera Tutto è Possibile (dal 13/02)

| Boss in Incognito (dal 9/01), Stasera Tutto è Possibile (dal 13/02) MARTEDI | Boomerissima (dal 10/01), Non Sono una Signora (dal 14/02), Dalla Strada al Palco (dal 21/03)

| Boomerissima (dal 10/01), Non Sono una Signora (dal 14/02), Dalla Strada al Palco (dal 21/03) MERCOLEDI | La Porta Rossa 3 (dall’11/01), Mare Fuori 3 (dal 15/02), Rocco Schiavone 5 (dal 29/03)

| La Porta Rossa 3 (dall’11/01), Mare Fuori 3 (dal 15/02), Rocco Schiavone 5 (dal 29/03) GIOVEDI | Che C’è di Nuovo

| Che C’è di Nuovo VENERDI | N.C.I.S. + N.C.I.S. Hawaii

| N.C.I.S. + N.C.I.S. Hawaii SABATO | FBI + FBI International

| FBI + FBI International DOMENICA | N.C.I.S. Los Angeles + Fire Country

Palinsesti Rai 3, gennaio/marzo 2023

Non ci rimane, ora, che scoprire la programmazione Rai 3, specializzata nei programmi di approfondimento, come Report, Presadiretta, ma anche documentari e film di diverso genere. Ecco la programmazione per i mesi da gennaio a marzo: