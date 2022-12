Catalogo Netflix gennaio 2023: quali sono le serie in uscita, titoli e date

Il 2023 si avvicina sempre di più: è tempo di cambiamenti, rivoluzioni, decisioni. Ma è anche tempo di nuove serie in arrivo sulla piattaforma di streaming più amata degli ultimi anni, Netflix, che proprio a gennaio è pronta a catturare l’attenzione del pubblico attraverso numerosi titoli originali, nuovissimi, tutti molto interessanti.

Catalogo Netflix gennaio 2023: le nuove uscite

Ce n’è per tutti i gusti, di diverso genere, tutte da non perdere. I titoli sono tantissimi, ma noi della redazione abbiamo deciso di segnalare quelle che ci sembrano degne di maggiore attenzione, e che hanno tutte le caratteristiche per diventare dei veri e propri tormentoni per i prossimi mesi. Tra i titoli più avvincenti, certamente Copenhagen Cow-Boy, enigmatico noir, e poi ancora La vita bugiarda degli adulti, ispirata al romanzo omonimo di Elena Ferrante, oppure Lockwood & Co., tratta dai romanzi di Jonathan Stroud. Senza dimenticare, per gli amanti dei vichinghi, anche Vikings: Valhalla. Eccoli nel dettaglio.

Nike Training Club su Netflix: ecco come allenarsi e da quando

Caleidoscopio, stagione 1 (1 gennaio 2023)

Una serie che potremmo definire antologica, e composta da ben 8 episodi, diretta da Eric Garcia: il topic ruota tutto intorno ad un gruppo di ladri intenti a scassinare una cassaforte apparentemente impenetrabile. La trama, però, è tutt’altro che lineare, ricca di cambiamenti improvvisi e colpi di scena inaspettati. Ogni capitolo ha un titolo ed un colore diverso, e sarà lo spettatore a dover scegliere da quale iniziare. Nel cast, da segnalare assolutamente la presenza di Giancarlo Esposito.

La vita bugiarda degli adulti, stagione 1 (4 gennaio 2023)

Una delle serie sicuramente più attese di questi ultimi mesi: un adattamento del noto ed omonimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, che ha come protagonista principale Giovanna (Giordana Marengo), ragazza adolescente che cerca di capire se stessa e di affrontare la transizione verso l’età matura in quello che possiamo definire un racconto di formazione vero e proprio.

Copenhagen Cow-Boy, stagione 1 (5 gennaio 2023)

Pensata e creata da Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cow-Boy sarà una serie noir che ruota intorno all’enigmatica Miu (Angela Bundalovic), dotata di particolari poteri e decisa a portare avanti una vendetta molto personale nei bassifondi criminali della città in cui è ambientata la storia. Ma farlo, non sarà assolutamente semplice, perché molti ostacoli si frappongono tra lei ed il suo obiettivo.

Netflix: dal 2023 si pagherà per condividere la password del proprio account

Vikings: Valhalla, stagione 2 (12 gennaio 2023)

Ed arriviamo ora, finalmente, alla serie per gli amanti delle avventure vichinghe: Vikings Valhalla, stagione 2, un titolo che è stato afflitto già da diversi problemi, ma che tenterà di tutto per potersi ripulire l’immagine. Gli spunti erano interessanti, ma alle volte le linee diegetiche fin troppo ripetitive, vedremo se questa volta ci faranno cambiare idea.