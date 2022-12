Nike Training Club su Netflix: ecco come allenarsi e da quando

A partire dalla pandemia tutti abbiamo iniziato ad allenarci a casa: un tappetino da fitness, qualche “pesetto” e l’immancabile video YouTube da seguire per fare gli esercizi. Oppure attraverso applicazioni scaricabili sia a pagamento che in modo gratuito sui nostri smartphone. Adesso però arriva anche la concorrenza di Netflix: il colosso dello streaming on demand lancerà infatti una serie di contenuti fitness per potersi allenare comodamente a casa propria.

I contenuti fitness sbarcano su Netflix

Netflix amplia così la sua offerta proponendo una nuova serie fitness in collaborazione con Nike: i contenuti sono girati da personal trainer famosi ed esperti che svolgono gli esercizi come addominali, squat e guidano lo spettatore per fare un po’ di esercizio fisico nel salotto di casa. Come funziona questa nuova serie? Ci sarà bisogno di un abbonamento speciale?

Come e quando allenarsi su Netflix

La prima informazione utile è che non ci sarà bisogno di un abbonamento particolare, tutte le persone che hanno un qualsiasi livello di abbonamento Netflix potranno usufruire di questi nuovi contenuti. Il lancio della serie è previsto per il 30 dicembre 2022: si tratta di un pacchetto di 45 episodi, per un totale di circa 15 ore di allenamento. E’ già prevista anche una seconda stagione che uscirà nel 2023, per un totale di 30 ore di allenamento.

Allenamenti per tutti i gusti

Se siete fuori allenamento non preoccupatevi! Netflix ha pensato proprio a tutti e propone allenamenti di vario genere e con diversi livelli d’intensità. Ecco i 5 corsi annunciati per la prima stagione

Kickstart Fitness with the Basics (13 episodi)

HIT & Strength with Tara (14 episodi)

Feel-Good Fitness (6 episodi)

Two Weeks to a Stronger Core (7 episodi)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 episodi)

La collaborazione con Nike vede un vantaggio per entrambe le multinazionali: la Nike offre personal trainer altamente qualificati che elaborano diversi tipi di allenamento. Netflix si occupa della diffusione di un prodotto che in questo momento ha grande mercato, così entrambi i colossi vedono un ampio margine di guadagno economico. Non sorprenderà che in quest’epoca in cui si registra un’ossessione per la bellezza e i corpi perfetti tutti vogliano essere in forma.