La vita bugiarda degli adulti su Netflix: quando esce, trama, cast e trailer

Arriva finalmente il trailer ufficiale rilasciato da Netflix de La vita bugiarda degli adulti, la nuova serie in 6 episodi prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Il nuovo titolo targato Netflix e scritto dalla rinomata Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis, con la sapiente direzione di Edoardo De Angelis è ormai pronto a raccontare una storia: quella che appartiene a tutti noi, del passaggio dall’infanzia alla vita adulta sullo sfondo di una Napoli suburbana e recondita.

”La vita bugiarda degli adulti”: la trama

La nuova serie in uscita è dipinto forte, potente e sui generis del passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza, nel pieno degli anni Novanta e in un preciso contesto storico sociale, di certo non secondario ai fini della narrazione e della resa finale dell’opera. C’è infatti la Napoli sopra, con un volto fine, elegante, raffinato, ma poi c’è la Napoli di sotto, con uno stile di vita triviale, smodato e violento. Giovanna oscilla continuamente tra i due piani, tra l’alto e il basso, in continuo precipitare e riprendersi. In una realtà che sembra essere senza risposta, senza scampo.

Il cast nella serie

Giovanna è interpretata da Giordana Merengo, che veste proprio i panni della protagonista di questa intensa storia di crescita e formazione. Affianco a lei Valeria Golino vestirà i panni della zia Vittoria, invece Alessandro Preziosi sarà Andrea e Pina Turco, Nella, tutti e due interpretano i genitori di Giovanna, insegnanti di liceo. Ma non è tutto, perché tra gli attori c’è anche Rossella Gamba, Angela la migliore amica di Giovanna, così come Azzurra Mennella, nei panni di Ida, sua sorella minore. Un cast pieno, ricco, per un risultato che ha tutti i presupposti per coinvolgere il grande pubblico.