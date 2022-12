Sofia Carollo, da Centocelle a Netflix: chi è la protagonista di Summer Job, età, Tik Tok, Instagram

Sofia Carollo ha vinto il “Summer Job”, il primo reality show di Netflix. La ragazza è giovane, ha 20 anni ed è di Centocelle. Tiktoker molto seguita anche su Instagram, è di origini peruviane ed è stata tra i concorrenti del primo reality targato Netflix e condotto da Matilde Gioli. Ma conosciamo meglio Sofia.

Chi è Sofia Carollo

Nel reality Sofia ha portato tutta la sua romanità, mostrandosi per come è realmente, senza filtri. Ne è un esempio la sua frase subito diventata virale: ‘È una giornata di m….è iniziata di m…., sta continuando di m….e spero non finisca di m….’. ‘Sono Sofia Carollo abito a Centocelle, le regole non mi stanno a genio, con mia madre ho un rapporto odio et amo, lei è peruviana, mi ha fatto fare il college in Perù per cercare di raddrizzarmi un po’, mi sono dovuta vestire con una divisa orrenda, la mattina cantavamo l’inno nazionale, dopo tre mesi “me so data”, ha raccontato la giovane quanto si è presentata in trasmissione.

Instagram

Sofia è una Tiktoker molto seguita anche su Instagram, il suo profilo è, infatti, seguito da oltre 11mila persone.

Il reality di Netflix

Protagonisti del reality condotto da Matilde Gioli sono dieci concorrenti della generazione Z che arrivano da varie zone della Penisola. I ragazzi partono per una vacanza da sogno in Messico, nella riviera Maya. Non si tratta, tuttavia, di una vacanza gratuità bensì di un periodo di relax che dovranno guadagnarsi lavorando. Il montepremi in palio è pari a 100mila euro. Alla fine, mettendocela tutta e rimboccandosi le mani, Sofia ha conquistato sia il pubblico sia i giudici vincendo il reality. Che questo possa essere per lei un trampolino di lancio, l’inizio del successo?