Emily in Paris 4 si farà? Quando esce la quarta stagione su Netflix

Netflix ha ufficializzato la produzione di Emily in Paris 4 e i fan sono già alla ricerca praticamente ovunque di anticipazioni e spoiler. Fino ad oggi le vicende dell’intraprendente Emily sono disponibili on demand per le prime tre stagioni. Chiaramente però ci si interroga su quali potranno essere i risvolti della storia considerando l’intenzione del colosso dello streaming a prolungare la serie.

Oggi 21 dicembre 2022 disponibile la terza stagione

Facciamo intanto un piccolo passo indietro. Ad inizio 2022 Netflix aveva annunciato che la terza stagione di Emily in Paris sarebbe arrivata entro la fine dell’anno e così è stato. Oggi infatti, mercoledì 21 dicembre 2022, uscirà la terza (imperdibile) stagione della serie che sarà così disponibile per tutti gli abbonati. Ma i fan delle serie tv si sa, sono insaziabili e dunque, divorato il terzo capitolo, vorranno già guardare oltre. Intanto lo possiamo confermare: la quarta stagione delle vicende di Emily Cooper ci sarà, come del resto era già stato anticipato.

Emily in Paris 4 si farà, ecco cosa sappiamo

Ma cosa possiamo dire sulla data di uscita possibile, sulla trama e sul cast? Quando cioè sarà disponibile in streaming per gli abbonati di Netflix? Al momento non ci sono purtroppo notizie ufficiali tuttavia è possibile avanzare qualche ipotesi. Secondo alcune previsioni infatti la quarta stagione di Emily in Paris potrebbe vedere la luce a fine 2023, dunque ad un anno circa dalla distribuzione del terzo capitolo.

Numero episodi

Il format della serie dovrebbe restare invariato. Anche nella quarta stagione potremmo dunque avere un pacchetto di 10 episodi dalla durata di 30 minuti circa come per quanto visto nei primi tre capitoli.

Cast Emily in Paris 4

Nella terza stagione ritroviamo tutti i protagonisti della storia. Lily Collins ovviamente è ancora la protagonista nei panni della Emily in cerca della sua affermazione a Parigi. Lucas Bravo vestirà ancora i panni di Gabriel mentre Lucien Laviscount sarà Alfie. Questo il resto del cast:

Kate Walsh interpreta Madeline

Philippine Leroy Beaulieu è Sylvie

Samuel Arnold nel ruolo di Julien

Camille Razat è Camille

Bruno Gouery è Luc

Che dire però del cast della quarta stagione? Al momento possiamo supporre che gli attori resteranno gli stessi ma chiaramente, da qui ai prossimi mesi, non si possono escludere a priori delle possibili sorprese.

La trama

Lo stesso si può dire per quanto riguarda la trama. Nella terza stagione di Emily in Paris la ragazza dovrà fare delle scelte importanti considerando che è trascorso un anno dall’arrivo in città. E questo sia nella sfera lavorativa che sentimentale. In ballo, a seconda delle decisioni che la protagonista prenderà, c’è la sua stessa permanenza in terra francese. Pertanto è decisamente presto per sapere qualcosa in più su ciò che la trama di Emily in Paris 4 potrà regalarci.

