Vostro Onore, quando inizia, trama, anticipazioni e cast della nuova fiction Rai con Stefano Accorsi

E se oggi ci sarà l’ultima e imperdibile puntata di Makari, serie tv giunta alla sua seconda stagione, dal prossimo 28 febbraio su Rai 1 andrà in onda una nuova fiction. Stiamo parlando di Vostro Onore, un legal thriller che vede tra i protagonisti l’attore Stefano Accorsi, nei panni di un giudice.

Vostro Onore, quando inizia la serie tv: anticipazioni e trama

La serie tv Vostro Onore prenderà il via su Rai 1, in prima serata, lunedì 28 febbraio. Racconta la storia di un giudice di Milano, interpretato da Stefano Accorsi, che sogna di diventare presidente del tribunale della città meneghina. Lui si chiama Vittorio Pagani, è un uomo integro, professionale, ma la sua ascesa viene ostacolata da alcune vicende legate alla sua sfera personale: l’avvocato è vedovo, non è riuscito a superare la scomparsa della moglie e il rapporto con il figlio Matteo non è certo idilliaco. Tutto peggiora quando Matteo investe con l’auto un membro di una famiglia criminale, quella dei Silva, e per proteggere il figlio Pagani è disposto a tutto, anche a infrangere la legge.

Vostro Onore: quante puntate sono, cast della fiction su Rai 1

La fiction, come anticipato, debutterà su Rai 1 lunedì 28 febbraio in prima serata. Saranno 8 le puntate, con l’ultimo episodio che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda il 21 marzo.