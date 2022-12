Le Indagini di Lolita Lobosco 2: quando inizia la seconda stagione, trama e cast

Dopo il successo della prima stagione, arrivano sei nuove puntate di “Le indagini di Lolita Lobosco”. Luisa Ranieri torna così a indossare gli abiti del vice questore di Bari per indagare sui crimini compiuti nella città. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama, il cast e quando in tv.

Quando inizia la seconda stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco?

Torna dunque la seconda stagione di “Le Indagini di Lolita Lobosco” la fiction Rai campione di ascolti che vede nel ruolo di protagonista la splendida Luisa Ranieri. Quando in Tv? Il vice questore di Bari torna sugli schermi di Rai1 a partire da domenica 8 gennaio 2023. Cosa ci aspetta in questa seconda stagione? Lolita, molto in gamba nel suo lavoro di vicequestore, in questa nuova stagione dovrà fare i conti anche con l’amore. Lolita, infatti si troverà a scegliere tra una vecchia conoscenza del passato e l’attuale compagno. Tuttavia, non dimenticherà di portare avanti le ricerche private per scoprire la verità sull’omicidio del padre, mai del tutto chiarito.

Nella prima stagione Lolita si è fatta amare per la sua grinta nel lavoro e per le rocambolesche avventure sentimentali. In questa seconda stagione, torna a indagare a capo della questura di Bari sui crimini della città, con la collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Parallelamente Lolita, non riuscendo a darsi pace sulla ricostruzione dell’assassinio del padre Petresine, prosegue la sua indagine privata, scoprendo nuovi indizi e piste che sembrano portarla a scoprire la verità. Chiarito infatti che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che operava nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del suo investimento. L’indagine si rivela tuttavia molto complessa, sia perché sono trascorsi molti anni e le persone allora implicate risultano morte o emigrate, sia perché qualcuno sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità.

“Le indagini di Lolita Lobosco”, fiction Rai, sta dunque per arrivare nei nostri schermi. Domenica 8 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 torna il vicequestore di Bari. Nel cast oltre alla bellissima e straordinaria Luisa Ranieri troviamo:

Filippo Scicchitano,

Giovanni Ludeno,

Jacopo Cullin,

Bianca Nappi,

Maurizio Donadoni,

Camilla Diana,

Giulia Fiume,

Mario Sgueglia.

Ad arricchire il cast la partecipazione straordinaria di Lunetta Savino. Mentre la regia è affidata a Luca Miniero.

Le anticipazioni della seconda stagione

Nelle nuove puntate Lolita sarà alle prese non solo con i casi da seguire e risolvere ma anche con le indagini – mai abbandonate – sull’omicidio del padre. Ormai Lolita è convinta che dietro la morte del padre ci sia la malavita ma le rimangono molti interrogativi da chiarire. Ma la vita del vice questore non sarà fatta solo di lavoro: le cose non sono semplici per Lolita nemmeno sul piano sentimentale, visto che Danilo, il giovane giornalista col quale è felicemente fidanzata e ha finalmente deciso di convivere, riceve una proposta di lavoro irrinunciabile all’estero.

Lolita, seppure spirito libero e indipendente, donna emancipata abituata a contare soltanto su sé stessa e sul proprio lavoro, dovrà confrontarsi con le difficoltà di un rapporto a distanza, proprio mentre si riaffaccia nella sua vita una vecchia conoscenza: Angelo Spatafora, apprendista contrabbandiere di Petresine, ora diventato un affascinante uomo d’affari. L’amica Marietta starà accanto a Lolita, dispensando consigli basati sulla propria esperienza, come anche la sorella Carmela e la madre Nunzia, quest’ultima alle prese con la riscoperta dell’amore. Forte ed Esposito, invece, dovranno attraversare gli ostacoli e le difficoltà che insidiano le loro relazioni di coppia con Porzia e Caterina, donne che, nelle loro idiosincrasie, si rivelano tanto diverse dai loro compagni. Riuscirà Lolita a trovare l’assassino del padre e ad essere trovata dall’amore?