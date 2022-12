Le indagini di Lolita Lobosco 2, quando inizia la seconda stagione: puntate, trama e cast

Sta per arrivare la seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, la serie che ha appassionato migliaia di italiani e che vede come protagonista Luisa Ranieri. Quando usciranno le nuove puntate? Chi farà parte del cast? Rispondiamo alle domande degli spettatori.

Chi è la protagonista Lolita Lobosco?

Luisa Ranieri continuerà ad interpretare la protagonista Lolita Lobosco anche nella seconda stagione della serie tv, anche se molti aspetti della sua vita cambieranno. In questa seconda parte, infatti, dovrà cercare di risolvere i misteri legati alla morte del padre mentre affronta difficoltà personali legate al suo amore a distanza. Lolita è una donna e una poliziotta forte e determinata, che non si lascia abbattere dalle difficoltà della vita.

Quando inizierà la seconda stagione e quante puntate sono

La seconda stagione verrà mandata in onda su Rai 1 a partire dall’8 Gennaio 2023. Chi non ha ancora visto la serie, quindi, ha tutte le vacanze di Natale per poterla recuperare e iniziare la seconda stagione all’inizio del nuovo anno. La seconda stagione è composta da 12 episodi che andranno in onda in 6 prime serate. Siete pronti a risolvere i nuovi misteri di Lolita?

Il cast della serie

La regia è affidata nuovamente a Luca Miniero mentre la produzione è di Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, con la collaborazione di Rai Fiction. Al fianco di Luisa Ranieri vedremo nomi molto conosciuti del mondo del cinema e della tv italiana, tra cui: Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume, Mario Sgueglia e Lunetta Savino.

Cosa sappiamo della trama?

La curiosità è alta, ma il rischio di spoiler è dietro l’angolo. La trama della serie ha già incuriosito tutti e sembra si muoverà su due livelli: da una parte la ricerca e l’investigazione per risolvere il mistero della morte del padre di Lolita, che sembra essere avvolta sempre più dal mistero; dall’altra il suo amore difficile. Le indagini saranno complesse perché sembra che alcune persone coinvolte nell’omicidio del padre siano morte. Le cose non sembreranno andare meglio sul piano sentimentale visto che Danilo, il suo fidanzato con cui è andata a convivere, riceverà un’offerta lavorativa all’estero davvero irrinunciabile e così dovrà confrontarsi con le difficoltà di un rapporto a distanza. Ci sarà anche il tema dell’amore familiare, infatti Lolita potrà sempre contare sull’appoggio della madre Nunzia, della sorella Carmela e della sua cara amica Marietta.