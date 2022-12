Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati: ‘Ora sono amici’, le ultime news

Luigi Di Maio e Virginia Saba si sarebbero lasciati, dopo un periodo di crisi. La storia d’amore tra l’ex Ministro degli Affari Esteri e la giornalista sarda sarebbe terminata in queste ultime settimane, di comune accordo. Lo rivela Dagospia, che descrive la separazione come frutto di una decisione comune maturata soprattutto negli ultimi giorni tra i due ex fidanzati. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, i due sarebbero rimasti comunque in ottimi rapporti, tanto da avere fatto sapere in giro di avere manutenuto “un rapporto d’amicizia speciale”.

Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati: ora sono amici

A proposito del rapporto tra l’ex capo del Movimento 5 Stelle e la cronista, si rincorrevano da circa 3 mesi voci legate a una imminente separazione. Ma la notizia, almeno fino a oggi, non è mai stata confermata dai diretti interessati. Al contrario, fu Di Maio a smentire la presunta crisi con la compagna: “Nessuna crisi con Virginia. Continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera”. La relazione tra Di Maio e Saba era cominciata nel 2019. I due si erano conosciuti e innamorati durante un pranzo elettorale.

Ad alimentare le voci di crisi era stata la scelta di Virginia, in genere molto attiva sui social, di smettere di pubblicare foto di coppia. L’ultima risale al 18 aprile 2022. Da quel momento, il silenzio. Virginia aveva apparentemente trascorso le vacanze estive da sola nella sua Sardegna. Con lei le amiche, al massimo i genitori, ma di Di Maio nessuna traccia. Fino a ottobre quando Virginia ha festeggiato il compleanno a Roma.

Al party organizzato per lei ha presenziato anche il compagno, immortalato nelle foto della festa condivise dalla giornalista su Instagram. Era bastata quella foto ad allontanare le voci di crisi. Fino a oggi, quando è arrivata la notizia della rottura. Un momento non particolarmente roseo per l’ex ministro, che in pochi mesi ha visto sfumare anche la rielezione in Parlamento e non essere scelto come diplomatico dell’Unione Europea nel Golfo Persico.