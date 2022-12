GF VIP, tra i concorrenti anche l’ex fiamma di Dayane Mello? I nomi e quando entrano nella casa

La casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, non smette di regalare sorprese agli affezionati telespettatori. Dopo l’eliminazione lampo di Riccardo Fogli a seguito della pronuncia di una parola blasfema, ecco che nel loft stanno per giungere altri, nuovi concorrenti. Tra questi ci sarebbe anche l’ex fiamma di Dayane Mello, di chi si tratta?

Nuovi concorrenti al GF Vip, l’annuncio di Signorini

A confermare le notizie circa l’ingresso di nuovi vipponi nella Casa è stato lo stesso conduttore Signorini: ‘Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero’. Chi saranno dunque i gieffini pronti per fare il loro ingresso nel loft?

I nuovi ingressi nella Casa

I nuovi ingressi nella casa sono stati quelli di Milena Miconi e Riccardo Fogli il quale, tuttavia, è rimasto nel loft solo poche ore a causa di una bestemmia da lui pronunciata. Come detto però questo non saranno gli unici ingressi che animeranno la casa del Grande Fratello! Presto troveremo anche un ex volto di Uomini e Donne ovvero Davide Donadei e poi anche Nicole Murgia. Ma non solo. Tra i nuovi ingressi troveremo anche il calciatore Andrea Maestrelli.

L’ex fiamma di Dayane Mello al GF Vip

C’è inoltre, un ulteriore nome che va ad aggiungersi a coloro che presto vedremo nella casa. Si tratta di Dana Saber, conosciuta anche come Dana Meskin, l’ex fiamma di Dayane Mello. Ecco le parole di Alessandro Rosica a riguardo: ‘Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! La modella italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata “con tanta lingua” con Dayane Mello!!! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip. Scoop esclusivo Alessandro Rosica’.