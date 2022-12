Il Grande Fratello Vip va in onda sabato 17 dicembre 2022? Data prossima puntata

Non esiste lunedì senza il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi, ormai, sta appassionando i telespettatori. Ma ora, a quanto pare, non esiste neppure weekend senza la casa più spiata d’Italia perché per la prima volta nella storia Alfonso Signorini ha aperto le porte della sua trasmissione di sabato. E ora, quasi sicuramente, lo farà anche il 17 dicembre, andando a sfidare ‘Ballando con le Stelle’.

Il GF VIP torna in onda sabato?

Il Grande Fratello Vip, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda sabato 17 dicembre, sempre in diretta e in prima serata su Canale 5. Quindi, anche questa volta ci sarà il doppio appuntamento settimanale e i ‘vipponi’, che si stanno facendo conoscere e amare, terranno compagnia ai telespettatori ben per due serate. E a poca distanza l’una dall’altra perché poi Alfonso Signorini, con le sue due opinioniste, tornerà in onda lunedì 19 dicembre. A pochi giorni dal Natale.

Il GF VIP va in onda il sabato sera da dicembre? Nuova programmazione per il Grande Fratello Vip, ecco cosa cambia

La sfida contro Ballando con le Stelle

Il Grande Fratello Vip, quindi, tornerà in onda sabato 17 dicembre. E andrà a sfidare, non più i Mondiali come è accaduto la settimana scorsa, ma la prima e imperdibile finale di Ballando con le Stelle, lo show di Rai 1 che ogni volta fa record di ascolti. Alfonso Signorini riuscirà nell’impresa di battere Milly Carlucci? Non ci resta che scoprire cosa succederà anche perché, d’altra parte, il GF VIP non smette di regalare emozioni. E colpi di scena. Presto, infatti, nella casa di Cinecittà entrerà, ancora una volta, Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata dopo il ‘caso Bellavia’: la ragazza porterà scompiglio? E come reagirà Antonino Spinalbese, ex di Belen, alla sua vista?