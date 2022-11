Il GF VIP va in onda il sabato sera da dicembre? Nuova programmazione per il Grande Fratello Vip, ecco cosa cambia

Sta continuando ad appassionare e a divertire migliaia e migliaia di telespettatori il Grande Fratello Vip, il reality che da più di due mesi tiene compagnia al pubblico. Tra amori che nascono, strategie, il Covid che ha fatto capolino nella casa più spiata d’Italia. E tante, forse troppe, discussioni. Ora, però, il programma probabilmente dovrà fare i conti con delle novità, che riguardano il palinsesto: noi siamo abituati a sintonizzarci su Canale 5 il lunedì e il giovedì, da poche settimane solo il lunedì, ma ora pare che Alfonso Signorini sia pronto a condurre il gioco anche il sabato sera. E sia pronto a scontrarsi con Ballando sulle Stelle, lo show di Rai 1.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda sabato 10 e 17 dicembre 2022?

Come spiega TvBlogo, pare che da dicembre Alfonso Signorini torni alla conduzione del programma due volte a settimana. E per la prima volta il reality show dovrebbe andare in onda il sabato sera. L’appuntamento del lunedì è confermato, ma nelle prossime settimane Mediaset potrebbe cambiare tutto e potrebbe far scendere in campo i ‘vipponi’ il sabato sera. Contro i concorrenti di Ballando con le Stelle. Probabilmente, quindi, il 10 e il 17 dicembre il GF VIP andrà in onda eccezionalmente su Canale 5: riuscirà a battere Milly Carlucci e i mondiali?

La sfida con Ballando con le Stelle

Se così fosse sarà una bella gara. Ballando con le Stelle continua a ottenere ottimi ascolti con una media che arriva anche a 4 milioni di spettatori, ma il GF VIP si difende bene. Signorini tornerà in onda il sabato? Non ci resta che capire cosa succederà, ma probabilmente da febbraio tutto tornerà come prima, con l’appuntamento il lunedì e il giovedì.