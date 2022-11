Grande Fratello Vip non va in onda giovedì 17 novembre: ecco perchè e quando c’è la prossima puntata

Cambiamenti per il GF VIP, il reality condotto da Alfonso Signorini che da più di un mese, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’ingresso di nuovi concorrenti, che stanno facendo vacillare gli equilibri del gioco, e il virus che è entrato nella casa di Cinecittà, il palinsesto Mediaset viene stravolto. E i telespettatori dovranno fare a meno della doppia puntata settimanale.

Quando va in onda il GF VIP

Molto probabilmente fino ad aprile, data della finale, il GF VIP andrà in onda solo un giorno. E cioè solo di lunedì. Questa sera, quindi, la classica puntata del GF VIP non verrà trasmessa: al suo posto ci sarà Zelig, quindi il ritorno di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. L’appuntamento con i vipponi, tra storie d’amore che nascono, gelosie e strategie, è per lunedì 21 novembre su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa.

Chi è il preferito al televoto?

Intanto, il televoto è aperto e i telespettatori sono chiamati a votare il preferito tra Patrizia Rossetti, Edoardo Tavassi, Luca Salatino, Luca Onestini, Attilio Romita, Sarah Altobello e Charlie Gnocchi. Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, la preferita sembrerebbe essere Patrizia, mentre a rischio sarebbe Charlie. È davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata di lunedì prossimo!