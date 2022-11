Passaporto per la libertà, anticipazioni 24 novembre 2022: trama, cast, quante puntate sono su Canale 5

L’attesa è finita perché stasera, in prima serata, su Canale 5 debutterà in prima visione assoluta ‘Passaporto per la libertà’. Al centro del racconto la storia di Aracy de Carvalho che, impiegata nel consolato brasiliano nella città tedesca di Amburgo, è riuscita a salvare centinaia di ebrei dall’Olocausto. E ha trovato l’amore della sua vita: Joao Guimaraes Rosa, allora viceconsole e poi grande scrittore brasiliano.

La trama di Passaporto per la libertà

La miniserie viaggia a ritroso e ripercorre gli atti di coraggio e i rischi corsi da Aracy de Carvalho, figlia di un brasiliano e di una tedesca, che ha lasciato la sua terra natale per trovare fortuna in Germania, negli anni ’30. La donna ha lavorato alla sezione passaporti del consolato di Amburgo e ha iniziato ad aiutare gli ebrei, garantendo loro una via di fuga. Se fosse stata scoperta, però, sarebbe stata condannata a morte.

Cast e numero episodi

La protagonista è interpretata dall’attrice Sophie Charlotte, che ha raccontato: “È stato un viaggio faticoso, un esempio concreto di come le donne, con il loro potere, abbiano saputo trasformare in mondo”. Nel cast anche:

Rodrigo Lombardi

Peter Ketnath

Gabriela Petry

Stefan Weinert

Thomas Sinclair Spencer

Izabela Gwizdak.

La miniserie, quindi, è tratta da una storia vera. E terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per quattro serate: gli episodi sono 8, tutti dalla durata di circa 40-45 minuti. La puntata finale andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, il 15 dicembre.