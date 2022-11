GF VIP cambia giorno: ecco quando va in onda, novità nel palinsesto

Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip. Infatti, a partire dalla prossima settimana, gli appassionati del reality assisteranno ad alcune interessanti novità. In particolare, almeno per il momento, si ferma il doppio appuntamento con la casa più spiata d’Italia. Quando andrà in onda il reality?

Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination? Cosa è successo lunedì 14 novembre 2022

Cambio di programmazione per il Grande Fratello Vip

A partire dalla prossima settimana e dunque da lunedì prossimo, torna puntuale l’appuntamento con la casa più spiata d’Italia. Ma quello che andrà in onda sarà l’unico appuntamento della settimana. Stop, dunque, alla puntata del giovedì e nessun’altra puntata sarà trasmessa prima della settimana successiva. Va detto inoltre che il Grande Fratello Vip andrà in onda solo di lunedì anche dopo i mondiali di calcio, analoga situazione anche per il mese di gennaio 2023 quando su Canale 5 verranno trasmesse le partite di Coppa Italia.

Le novità

Ad anticipare le novità che dalla prossima settimana caratterizzeranno il Grande Fratello Vip ci ha pensato il portale TvBlog.it: ‘L’appuntamento con il Grande Fratello Vip sarà da qui, in avanti, di lunedì sera e solamente di lunedì. La decisione di Mediaset di sospendere momentaneamente la doppia puntata, specificatamente l’emissione del giovedì, è da imputare all’arrivo dei Campionati mondiali di calcio sulle reti Rai, particolarmente su Rai 1. Dalla prossima settimana quindi vedremo in onda il Grande Fratello vip 7 solo nella serata di lunedì, mentre per giovedì prossimo è prevista la seconda puntata del programma di varietà Zelig visto che mercoledì c’è su Rai 1 Albania- Lituania’.