GF VIP, chi viene eliminato? Le percentuali, televoto del Grande Fratello Vip e i sondaggi

Poche settimane dal debutto del Grande Fratello Vip, ma gli equilibri nella casa più spiata d’Italia stanno già vacillando. C’è chi, come Sara Manfuso, ha deciso in autonomia di abbandonare il gioco e chi, come Ginevra Lamborghini è stata squalificata dopo le dichiarazioni infelici su Marco Bellavia. Ma non è tutto. A Cinecittà stanno nascendo i primi amori, ma anche le prime discussioni. E le prime strategie. E ora il pubblico è deciso a fare la sua parte e a votare: chi nella puntata di domani verrà eliminato? Ci saranno nuovi ingressi?

Chi viene eliminato tra Antonella, Alberto, Pamela, Edoardo, Gegia, Attilio, Giaele e Wilma?

Al televoto, a rischio eliminazione, molti ‘vipponi’. Il pubblico chi deciderà di salvare tra Antonella Fiordelisi, influencer e sportiva, Alberto De Pisis, Pamela Prati, Edoardo Donnamaria, che sta facendo discutere e non poco, Gegia, la comica finita al centro delle polemiche per il caso Bellavia, Attilio Romita, Sofia Giaele e Wilma? Ai telespettatori, infatti, spetterà il compito di votare, ma solo uno di loro verrà eliminato.

Il sondaggio del GF VIP

Stando ai primi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Antonella con oltre il 44% dei voti. A seguire Alberto (13%), Pamela con l’11%, Edoardo con il 10% e Gegia con il 7%. Nelle ultime posizioni, quindi a rischio eliminazione, troviamo Attilio, Giaele e Wilma, che non riesce a raggiungere il 3%. Sarà così?

Nuovi ingressi nella casa?

La puntata di domani si preannuncia, come sempre, ricca di sorprese. E probabilmente nella casa del GF VIP, come ha dichiarato Alfonso Signorini, entreranno nuovi ‘vipponi’. Ma chi avrà questo privilegio e varcherà la soglia della porta rossa?