Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 10 ottobre 2022: chi è al televoto, ospiti, nuovi ingressi stasera

Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Canale 5, in prima serata, è solo uno. Ed è quello con il Grande Fratello Vip. Il reality, che è da sempre amatissimo dal pubblico, ha preso il via da poche settimane, ma tanto è bastato per far già vacillare gli equilibri precari tra i concorrenti. C’è chi ha abbandonato il gioco come Marco Bellavia e Sara Manfuso, chi è stato squalificato come Ginevra Lamborghini e chi, all’interno della casa più spiata d’Italia, sta cercando di trovare un suo perché. Tra amori che nascono, chiacchiere, polemiche e strategie. Ma cosa succederà nella puntata di oggi?

Chi sono i concorrenti al televoto e cDhi rischia l’eliminazione al GF VIP

Al televoto, a rischio eliminazione, molti ‘vipponi’. Il pubblico chi deciderà di salvare tra Antonella Fiordelisi, influencer e sportiva, Alberto De Pisis, Pamela Prati, Edoardo Donnamaria, che sta facendo discutere e non poco, Gegia, la comica finita al centro delle polemiche per il caso Bellavia, il giornalista Attilio Romita, Sofia Giaele e Wilma? Sono loro, infatti, i concorrenti a rischio, ma solo uno verrà eliminato, gli altri si potranno salvare. O il televoto è un tranello e il pubblico sta votando quello che poi risulterà immune?

Chi sono i nuovi concorrenti che entreranno

Alfonso Signorini è stato chiaro: presto, nella casa del GF VIP, entreranno nuovi concorrenti, che andranno a prendere il posto di quelli che hanno deciso di andare via a poche settimane dall’inizio. Ancora non è chiaro cosa accadrà e chi varcherà la soglia della porta rossa, ma i nomi fatti sono tanti: c’è chi parla di Patrizia De Blank, chi di Umberto Smaila. Sarà così?

Cristina ed Elenoire contro Luca

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare della discussione che c’è stata nelle ultime ore tra Cristina, Elenoire e Luca. Le due sono convinte che Soraia non abbia visto di buon occhio il rapporto dello chef e pugile romano con Nikita, ma i due sono solo amici. E Soraia conosce bene Luca, lo guarda da casa e fa il tifo per lui. Luca, tra l’altro, non ha nascosto di voler andare via: quel gioco, a quanto pare, non fa per lui. Cambierà idea?