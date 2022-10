GF VIP, nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip? Chi sono i possibili concorrenti

Si parla già di nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, l’eliminazione di Giovanni Ciacci e l’uscita volontaria di Marco Bellavia e Sara Manfuso, Alfonso Signorini ha perso diversi concorrenti nell’arco di pochi giorni. I piani degli autori sono cambiati e ora dovranno far entrare altri concorrenti. Ma chi saranno?

GF VIP. Le eliminazioni e il caso Bellavia: servono nuovi concorrenti

Il reality show di Alfonso Signorini dovrebbe tenere compagnia agli italiani fino al 5 marzo. Sei mesi lunghi. Per questo i nuovi ingressi erano già previsti, ma sembra che i nuovi concorrenti entreranno solo a novembre, come accaduto anche nella scorsa edizione.

Il caso di “bullismo” subito da Marco Bellavia ha generato caos non solo all’interno della Casa dei Vipponi, ma in tutta Italia. Tanto che Signorini e i vertici mediaset hanno dovuto prendere dei seri provvedimenti: primo tra tutti la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’uscita di Giovanni Ciacci. E dunque la domanda è spontanea: chi saranno i concorrenti che andranno a sostituire quelli usciti in queste settimane?

Chi saranno i nuovi concorrenti del GF VIP?

I nomi più probabili sarebbero quelli di Patrizia De Blanck e Umberto Smaila. I due potrebbero tornare a varcare la porta rossa di Cinecittà dopo le eliminazioni dell’ultimo periodo. Accanto a loro ci sono i nomi di Guendalina Tavassi e Tina Cipollari citati dagli utenti di Biccy che ha chiesto di scegliere i nomi che vorrebbero vedere in casa.

Tina Cipollari però è già impegnata a Uomini e Donne, ma Guendalina Tavassi potrebbe essere una valida concorrente con il suo carattere forte e deciso.