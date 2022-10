GF VIP, Cristina contro Nikita: ‘Ci prova con Luca’. E scoppia la lite

Nuovi litigi nella Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi hanno accusato Luca Salatino di avere mancato di rispetto la fidanzata per aver accettato un advance da parte di Nikita durante una festa. Cresce di nuovo la tensione nella Casa. Ecco cosa è successo.

Cristina ed Elenoire contro Salatino: “Hai mancato di rispetto a Soraia”

I vipponi hanno organizzato una festa in casa e si sono ritrovati in giardino a ballare e a parlare. Secondo Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta, Luca Salatino avrebbe mancato di rispetto alla propria fidanzata Soraia Cerruti e per questo le due lo hanno criticato. Salatino avrebbe permesso alla concorrente Nikita Pelizon di avvicinarsi e fargli un massaggio. Ferruzzi e Quaranta sostengono che la modella sia infatti interessata a Salatino e che si voglia mettere in mezzo alla sua storia d’amore con Soraia.

Luca Salatino piange: “Mi farei uccidere per Soraia”

Infastidito dalle accuse delle coinquiline, Salatino ha affrontato entrambe: “Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare”, ha risposto Luca Salatino alle due concorrenti. Cristina a quel punto ha provato a spiegargli il motivo delle critiche: “Se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda. Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne’?”.

“È la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o no?”, ha ribattuto Salatino per poi scoppiare a piangere. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con Charlie Gnocchi: “Se mi chiedessero di farmi uccidere per lei, lo farei in questo momento. Mi farei saltare in aria per lei”.

Carolina contro Cristina: “Ti sei buttata su Amaurys, che è sposato”

A mettersi in mezzo al dibattito è stata Carolina Marconi, che ha accusato Cristina di essere ipocrita: “Ti sei buttata su Amaurys a gambe aperte, anche lui è sposato”

“Dici che non ti permetteresti mai di fare un massaggio a Luca però poi salti addosso ad Amaurys a gambe aperte. Se parliamo di solidarietà tra donne, anche tu devi comportarti in un certo modo perché Amaurys è sposato”, ha detto Carolina.