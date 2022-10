GF VIP, la confessione choc di Alberto De Pisis: ‘Edoardo Donnamaria mi ha chiesto di stare con lui’

Dopo il bacio di Edoarso Donnamaria ad Alberto De Pisis si infittisce il mistero sui rapporti tra i due gieffini. Sarebbe stato proprio De Pisis, nel corso dell’ultima puntata in diretta con la casa del Grande Fratello Vip, a rivelare un dettaglio che ha aperto tanti nuovi interrogativi sul rapporto tra i due. Ma cosa avrebbe detto Alberto?

Nonostante Edoardo abbia sottolineare che è solo un gioco che, però, è pronto a interrompere nel caso in cui questo provocasse reale disturbo ad Alberto, le novità emerse ieri in puntata fanno nascere delle domande.

La dichiarazione di De Pisis in diretta

De Pisis non ha mai nascosto di avere un debole per Donnamaria e non ne ha fatto mistero neanche in puntata. Una dichiarazione al quale sarebbe seguita una precisazione del volto noto di Forum che avrebbe dichiarato: “Non sapevo che tu provavi altro. Non vorrei farti stare male con il mio atteggiamento”.

Ha preso le distanze Edoardo da tutta la vicenda, seppure nel dopo puntata in uno scambio con Antonella Fiordelisi, Alberto avrebbe sostenuto di aver avuto modo di legarsi ad Edoardo: “Lui me ne ha dato modo, non solo per il bacio, ma anche per come mi guardava e altro. Ora so che devo farmela passare. Mi capita ogni 5 anni di prendere una sbandata così. Ma adesso è giusto che tu faccia il percorso con lui sia qui dentro che fuori…”.

Sembrerebbe, quindi, che la storia tra Alberto ed Edoardo non sia destinata a nascere. Chissà se tra i due resterà la complicità che si è riscontrata sin dalle prime puntate e chissà se tra Edoardo e Antonella sboccerà l’amore… Per il momento fermiamoci alla delusione subita da Alberto che dovrà fare i conti con il suo sentimento e cercare di reprimerlo.